Автономія Донбасу призведе до федералізації України та легітимізує протекторат РФ - Клімкін

Надання непідконтрольній Києву частині Донбасу статусу автономії є неприйнятним для України, оскільки таким чином буде легітимізований протекторат Росії над цією територією.

Про це у четвер, 1 вересня, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє Deutsche Welle.

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"Якщо ми надамо Донбасу автономію, як того хоче Росія, це буде шляхом до федералізації України, до її ослаблення та розділення. Цього Росія і прагне. Це буде легітимізація російського протекторату на Донбасі. Після цього стратегія РФ полягає в тому, щоб заштовхнути цей протекторат назад до складу України в якості троянського коня", - наголосив Клімкін.

На його переконання, для того, щоб рухатися в напрямку миру на Донбасі, необхідно припинити обстріли, дозволити ОБСЄ контролювати усю територію та частину кордону з Росією, а також процес відведення озброєнь, після чого можна розпочати діалог щодо проведення на Донбасі "відкритих та чесних виборів". "Чи можемо ми розпочати підготовку до виборів, маючи на Донбасі таку велику кількість зброї і її постійний потік через українсько-російський кордон, який не припиняється?", - зазначив Клімкін.

Міністр також наголосив, що Україна виступає за те, щоб дотримуватись мінських угод та нормандського формату переговорів.

Як повідомляв УНІАН, у Кремлі хочуть підкріпити припинення вогню, що стартувало з 1 вересня, " конкретними практичними діями української сторони щодо розробки та прийняття проектів законів про особливий статус Донецької та Луганської областей, а також про амністію і місцеві вибори на Донбасі".