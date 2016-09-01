Бойовики відкрили в Чехії установу під вивіскою "представництва ДНР" (фото)

Як цитує ТАСС так званого "консула" бойовиків Неллі Ліскову, головна мета роботи цього "представництва" - поширення в Євросоюзі "правдивої інформації про поки невизнану країну".

У той же час інформаційне агентство цитує слова свого джерела в чеському МЗС, нібито в Остраві зареєстрований "представницький центр ДНР", який не має акредитації при зовнішньополітичному відомстві і не може мати дипломатичний статус і його не може очолювати почесний консул.

"Чеська республіка не визнає ДНР і виступає за повну реалізацію Мінських угод", - цитує видання слова джерела.

У той же час видання "Вести" опублікувало фотографії цього "представництва". На них видно вивіску, а також прапори бойовиків на фасаді будівлі.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ (МЗС) Чехії зазначає, що бойовики самопроголошеної терористичної організації «Донецька народна республіка» не можуть мати дипломатичне представництво в чеській Остраві, в місті зареєстровано лише союз "ДНР".

Чеські дипломати запевнили, що МЗС Чехії з цим центром не має і не буде мати жодних відносин.

30 серпня повідомлялося, що троє депутатів ВР звернулися до СБУ щодо спроби створення дипломатичного представництва так званої "ДНР" в Чеській Республіці.