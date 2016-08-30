Нардепи звернулися до СБУ щодо спроби створення "диппредставництва ДНР" у Чехії

Про це народний депутат з фракції «Блок Петра Порошенка», Голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз повідомила в себе на сторінці у Facebook.

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«Спільно з колегами Ганною Гопко та Світланою Заліщук звернулись до Голови Служби безпеки України Василя Сергійовича Грицака. Просимо здійснити перевірку фактів та за умови підтвердження порушити кримінальну справу та оголосити в міжнародний розшук», – розповіла Фріз.

В зверненні зазначається, що до народних депутатів надійшла інформація про спробу створення дипломатичного представництва так званої самопроголошеної Донецької Народної республіки у Чеській Республіці Нелі Лісковою (лідера руху в Моравсько-Сілезькому краї, яка восени минулого року балотувалася на пост мера Острави за першим номером у списку LEV21 – партії колишнього прем’єр-міністра Їржі