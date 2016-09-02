Янукович заявив на Луценка до поліції через "дрібне хуліганство та образи"

Про це заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк в ефірі телеканалу "112 Україна".

За його словами, учора екс-президент звернувся до Шевченківського управління поліції ГУ Нацполіції в Києві із заявою про вчинення адміністративного правопорушення генеральним прокурором Юрієм Луценком під час брифінгу 18 серпня.

Читайте такожЗМІ: ГПУ відмовила Януковичу в очній ставці з Порошенком і Кличком

Янукович у заяві вказує, що Луценко скоїв адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії).

Також Янукович звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів у зв'язку з "грубим порушенням правил прокурорської етики" та публічними висловлюваннями, що порушують принцип презумпції невинуватості, з боку генпрокурора Луценка. Крім того, адвокат Сердюк направив самому генпрокурору заяву про забезпечення прозорого і об'єктивного розгляду цього звернення свого клієнта.

Нагадаємо, 18 серпня Юрій Луценко, коментуючи можливість "очної ставки" Януковича з нинішнім керівництвом України, назвав його "слабаком" і "покидьком".

Як повідомляв УНІАН, Святошинський райсуд Києва, який розглядає справу проти п’ятьох екс-бійців спецпідрозділу МВС "Беркут" за обвинуваченням у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року, у травні цього року вирішив допитати у режимі відеозв'язку Януковича як свідка в цій справі.