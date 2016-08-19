Януковича можуть допитати у справі "Беркуту" вже восени - адвокат

Про це заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк, повідомляє Радіо Свобода.

"Згідно із матеріалами, які надала Генпрокуратура до суду, він (Янукович - УНІАН) де-факто виступає в ролі особи, яка є співучасником злочинів, вчинених "Беркутом". Тому, виходячи з абсолютного права людини на захист, він мав би бути допитаним. Але це питання порушувала не Генеральна прокуратура, а сам Віктор Янукович", - сказав Сердюк.

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За словами адвоката Януковича, екс-президента можуть допитати вже восени.

"Після того, як до суду надійшли клопотання його та захисту "Беркуту", то суд це клопотання задовольнив та надіслав відповідний запит через Міністерство юстиції України до Міністерства юстиції Росії. Мінюст Росії цей запит виконує, і тому ми вважаємо, що у вересні-жовтні місяці у нас такий допит відбудеться", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Янукович вимагає від Генпрокуратури провести одночасний допит (очну ставку) його і президента України Петра Порошенка, екс-прем’єра Арсенія Яценюка, голови Верховної Ради Андрія Парубія, мера Києва Віталія Кличка, секретаря РНБО Олександра Турчинова та іншими посадовцями, яких прокуратура викликала для дачі показів у справі Майдану.

При цьому Сердюк наголосив, що Янукович готовий дати очну ставку в режимі відеоконференції.

Водночас у Департаменті спеціальних розслідувань Генпрокуратури повідомили, що ще не отримували відповідного клопотання Януковича.

Луценко готовий організувати Януковичу очну ставку з керівниками держави в разі його прибуття до Києва.