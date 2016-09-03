Система е-декларацій досі не запрацювала - ЗМІ

Система відображення електронних декларацій, яка отримала атестат відповідності ще 31 серпня, досі не працює в штатному режимі.

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Зокрема, публічний портал єдиного державного реєстру декларацій станом на 11 ранку 3 вересня не містить жодної декларації.

Між тим, він повинен містити принаймні ті декларації, які були введені в систему в період з 15 по 22 серпня – відповідно до рішення НАЗК, "старі" декларації залишаються чинними, повідомляє «Європейська правда».

Нові декларації, які вводяться в систему, також повинні були автоматично з'являтися на порталі.

Спостерігачі повідомляють про проблеми з подачею декларацій і з поштовим сервісом.

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Зокрема, портал сприймає не всі сертифікати електронного ключа, а через занадто коротку сесію не вистачає часу на заповнення форми.

Пошта, що повинна надходити від системи електронних декларацій, переважно потрапляє в спам або взагалі не доходить до користувачів. Як з'ясували у форумі з використання електронних ключів, поштовий сервер НАЗК, встановлений держспецзв'язком, використовує проблемний сертифікат.

Як повідомлялося, у середу голова ДССЗЗІ Леонід Євдоченко заявив, що його відомство виправило всі помилки програмного комплексу і підготувало до запуску в промислову експлуатацію систему з трьох модулів, які відповідають за подання, зберігання і публікацію електронних декларацій. Після запуску системи виявилося, що вона не працює.

У НАЗК 1 вересня пообіцяли, що систему відображення декларацій буде виправлено протягом 2-3 годин.