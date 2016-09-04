Обама: США та Британія продовжать чинити опір російській агресії в Україні
Президент США Барак Обама заявляє, що Сполучені Штати та Велика Британія продовжать чинити опір російській агресії в Україні.
Про це він сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей у Гуанчжоу (Китай) перед початком саміту "Великої двадцятки".
Президент США сказав, що, незважаючи на те, що Британія дотримується курсу на вихід з Європейського Союзу, обидві країни підтверджують існування особливих двосторонніх відносин, і ці відносити будуть і надалі міцнішати.
Обама наголосив, що у питаннях безпеки Британія під керівництвом Мей підтверджує рішучу прихильність трансатлантичній безпеці.
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"Ми союзники в НАТО, і ми сприймаємо світ однаковим чином. Ми продовжимо чинити опір російській агресії в Україні. Ми продовжимо протидіяти кіберзагрозам. Ми і надалі старанно працюватимемо для викорінення терористичних мереж і співпрацюватимемо, щоб знищити ІДІЛ", - зауважив Обама.
В свою чергу голова британського уряду підтвердила, що обидві країни поділяють однакові цінності свободи, відкритості та толерантності.