Бої за Мосул: американські військові прогнозують звільнення іракської "столиці" ІДІЛ від бойовиків до кінця року

Як сказав командувач сил США в регіоні генерал Джо Воутел, такою є мета прем’єр-міністра Іраку, і цю мету реально здійснити, повідомляє Радіо Свобода.

Але, додав командувач, бої за стратегічно важливе місто Мосул у північній частині Іраку, друге за населенням у країні, будуть важкі й виснажливі.

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Силові структури Іраку за підтримки міжнародної коаліції під проводом США вже почали готуватися до операції визволення Мосула, зокрема, визволяти захоплені ісламістами території навколо міста.

Минулого тижня урядові сили Іраку визволили містечко Кайяра, яке вважають стратегічно важливим для майбутнього наступу на Мосул.

Мосул, розташований приблизно за 400 кілометрів на північ від Багдада, є найбільшим містом, що перебуває під контролем «Ісламської держави».

Прем’єр-міністр Іраку Хайдар аль-Абаді раніше пообіцяв визволити місто до кінця цього року.