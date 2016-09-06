Рада дозволила заарештувати суддю-баночника Чауса, який вже давно втік

За відповідні постанови №5070 про надання згоди на затримання та № 5071 про надання згоди на арешт та тримання під вартою судді Чауса проголосували 281 та 279 народних депутатів відповідно.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня НАБУ заявило про викриття судді Дніпровського районного суду Києва під час отримання хабара у розмірі 150 тис. дол. (близько 3,7 млн грн). Пізніше стало відомо, що затриманим виявився скандально відомий з ведення в суді ряду гучних справ суддя Микола Чаус.

Однак заарештувати суддю-хабарника тоді не вдалося через наявність у нього суддівського імунітету.

Читайте такожНардеп про скандального суддю Чауса: це падло таки втекло

Перед засіданням Ради 6 вересня комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя рекомендував парламенту надати згоду на арешт судді Чауса.

Водночас керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький під час засідання цього комітету заявив, що Чаус наразі вже знаходиться на території окупованого Криму.

При цьому українцям це гучне затримання скоріше запам’яталося оригінальним способом зберігання грошей – у звичайних скляних банках в городі.