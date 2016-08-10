"Гроші треба зберігати в банках": Холодницький показав, як одіозний суддя Чаус оригінально зберігав "доходи"

10:11, 10 серпня 2016
Суспільство
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Затриманий 9 серпня під час отримання хабара скандальний суддя Микола Чаус зберігав гроші у банках - не у фінансових установах, а у справжніх скляних банках.

Facebook Назар Холодницкий

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник генерального прокурора України - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"На місці передачі хабаря вилучено речовий доказ – ось саме так деякі служителі Феміди зберігають корупційні статки", - прокоментував Холодницький.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня НАБУ заявило про викриття судді Дніпровського районного суду Києва під час отримання хабара у розмірі 150 тис. дол. (близько 3,7 млн грн).

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що затриманим виявився скандально відомий суддя Микола Чаус, зокрема, відомий по справі лідера "УКРОПу" Геннадія Корбана.

Сьогодні ж Холодницький підтвердив, що затриманим виявився саме Чаус. При цьому він констатував, що наразі викритого на хабарі суддю неможливо взяти під варту через суддівський імунітет.

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