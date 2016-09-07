У Путіна дали своє пояснення, чому досі не визначено дату зустрічі в "нормандському форматі"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Поки що потрібно виконати на експертному рівні велику роботу. Президент РФ сказав, що збиратися є сенс лише після того, як цю роботу буде зроблено і буде зрозуміло, на який результат допоможе вийти така зустріч», - сказав він.

«Поки що цю необхідну відстань ми не пройшли», - додав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову. Тоді лідери країн «нормандського формату» підтримали необхідність розгортання поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

Читайте такожВ АП переконані у новій зустрічі в "нормандському" форматі, вона може пройти в Берліні

Після цього російська сторона під різними приводами уникає переговорів у такому форматі.

21 червня прес-секретар Путіна заявив, що в Кремлі не готові заради «галочки» проводити зустріч глав країн «нормандського формату».

«Безумовно, і президент Росії, й інші учасники «нормандської четвірки», вони постійно готові спілкуватися, готові проводити зустрічі тощо. Разом з тим, проводити зустрічі лише заради того, щоб поставити галочку про проведений захід... Потрібні суттєві зрушення в плані компенсації згаяного часу, в плані демонстрації готовності виконувати Мінські домовленості, в першу чергу з боку Києва», - сказав Пєсков.

10 серпня Путін заявив, що останні події в Криму, коли ФСБ Росії звинуватила українську розвідку в нібито підготовці терактів на півострові, є підставою для відмови від зустрічі в «нормандському форматі» в Китаї.

5 вересня Олланд повідомив, що чотиристоронні переговори в «нормандському форматі» можуть відбутися найближчими тижнями.

Тоді ж Путін заявив, що йому «доведеться спілкуватися» з президентом України Порошенком у рамках «нормандського формату».