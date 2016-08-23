Путін домовився про зустріч з Меркель та Олландом на саміті G20

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Кремля.

Лідери трьох держав домовилися продовжити особисті контакти з української тематики і, зокрема, провести спільну зустріч на полях саміту G20, який пройде 4-5 вересня в Китаї.

Крім того, вони обговорили "проблематику внутрішньоукраїнського кризи", в тому числі перспективи продовження переговорного процесу в Мінському форматі.

Читайте такожПрогрес у Мінських угодах потрібен у терміновому порядку - Меркель

Раніше міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявляв, що Україна запропонувала провести зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії) під час щорічного саміту "Великої двадцятки", який відбудеться 4-5 вересня в Китаї.

Варто зазначити, що востаннє зустріч у "нормандському форматі" відбулася в Парижі у жовтні минулого року.

Попередню телефонну розмову з президентом Франції Франсуа Олландом і канцлером Німеччини Ангелою Меркель Путін провів 13 липня 2016 року.