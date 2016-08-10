Путін заявив, що після "подій у Криму" зустріч "нормандської четвірки" безглузда

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це глава держави сказав журналістам у Москві.

«Це дуже тривожна інформація. Дійсно, спецслужби запобігли проникненню з території України диверсійно-розвідувальної групи Міністерства оборони України. І, звичайно, в цих умовах зустрічатися у «нормандському форматі», тим більше, в Китаї, безглуздо», - заявив Путін.

За його словами, «ті, хто підтримує нинішню київську влада, повинні все ж таки визначитися, чого вони хочуть».

«Вони хочуть, щоб їхні клієнти і далі займалися провокаціями подібного роду, чи вони хочуть, все ж таки, реального мирного врегулювання. І якщо дійсно вони цього хочуть (на що я дуже сподіваюся), то вони повинні, все ж таки, врешті-решт зробити якісь реальні кроки для того, щоб здійснити відповідний тиск на сьогоднішню владу в Києві», - сказав Путін.

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«Я б хотів звернутися ще до наших американських, європейських партнерів. Думаю, що для всіх вже очевидно, що сьогоднішня київська влада не шукає спосіб вирішення проблем шляхом переговорів, а переходить до терору. Це дуже тривожна річ», - підкреслив він.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров повідомив, що Київ запропонував провести у Китаї «на полях» саміту G20 зустріч у форматі «нормандської четвірки».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ФСБ Росії заявили, що нібито запобігли вчиненню в Криму терористичних актів, підготовлених Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких були критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова.

У ФСБ стверджують, що в результаті оперативно-розшукових заходів у ніч на 7 серпня в районі міста Армянськ виявлено групу диверсантів. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «агентурної мережі» Головного управління розвідки Міноборони України.

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Крім того, у ФСБ заявили, що в ніч на 8 серпня спецпідрозділами Міністерства оборони України нібито було здійснено ще дві спроби прориву диверсійно-терористичних груп, яким запобігли силові підрозділи ФСБ Росії і взаємодіючих відомств.

«Спроби прориву прикривалися масованим обстрілом з боку суміжної держави і бронетехнікою Збройних сил України», - стверджує спецслужба Росії.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов назвав заяву ФСБ РФ про підготовку Україною терактів в Криму ще одним елементом гібридної війни, яку веде Росія проти України.

У Міноборони наголосили, що «подібні заяви з боку ФСБ є ні що інше, як спробою виправдати передислокацію і агресивні дії військових підрозділів Російської Федерації на території тимчасово окупованого півострова». Таким чином, представники російських спецслужб намагаються відвернути увагу місцевого населення Криму і світової спільноти від злочинних дій з перетворення півострова на ізольовану військову базу, заявили в українському оборонному відомстві.