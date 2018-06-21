Віхи тижня: літак спотикання, мерехтлива коаліція і страждання молодого міністра
Україна упевнено наближається до дострокових парламентських виборів... Луценко остаточно оформив політичне розлучення з Президентом...
Україна упевнено наближається до дострокових парламентських виборів. Віктор Ющенко перейшов у контрнаступ в західних областях. Юлія Тимошенко пообіцяла газову ідилію у відносинах з Росією. Юрій Луценко остаточно оформив політичне розлучення з Президентом.
Вірити в довголіття Верховної Ради шостого скликання можуть тільки дуже наївні люди. Навіть ситуативне відновлення коаліції БЮТ і НУ-НС заради відміни прийнятих на початку вересня законів виявилося короткочасним і не встигло вселити оптимізм у серця парламентаріїв. Можна лише відзначити, що політична доцільність вкотре «в одні ворота» обіграла необхідність формування чіткого нормативного поля. І далеко не факт, що Юлія Тимошенко втратила на співпраці з регіоналами більше, ніж після згоди відмінити прийняті за участю БЮТ закони. Зате стало зрозумілим, що говорити про які-небудь зміни у Конституції до президентських виборів безглуздо. Це означає, що боротьба за пост глави держави буде нещадною, а її переможець не знатиме пощади. Дострокові парламентські вибори майбутні кандидати, певно, постараються використати як генеральну репетицію перед вирішальною сутичкою.
Президентові і прем`єрові вдалося «порадувати» не тільки власних співвітчизників, але й усіх, хто спостерігає за політичними подіями в Україні. П`ятничний інцидент у «Борисполі», до всього іншого, чудово проілюстрував стан людських відносин між Ющенком і Тимошенко.
Протистояння на владному Олімпі все більше обростає ознаками чвари на комунальній кухні, яка виноситься на загальний огляд. І можна зрозуміти Володимира Путіна, який після переходу на роботу прем`єром за словом у кишеню не лізе, коли він не змарнував шанс назвати українського президента «мазуриком». Мабуть, хоч би цей епізод в театрі політичного абсурду примусить учасників конфлікту подумати не тільки про власну, але і державну репутацію.
|Переговори сам-на-сам
Зате можна констатувати, що прем`єр боролася за збереження коаліції. І, зіткнувшись з досить жорсткою позицією тандему Банкова - «Наша Україна», була вимушена заявити, що приймає всі висунуті партнерами ультиматуми заради збереження демократичної єдності. Після такого кроку, що продемонстрував принциповість Тимошенко-політика в усій красі, навіть обивателі, які не цікавляться політикою, зрозуміли, що для лідера БЮТ владні важелі потрібні як повітря. Ющенко ж вважав за краще дати зрозуміти, що не вірить у щирість дій давнього політичного партнера, який на всю країну показав уміння знаходити спільну мову з Партією регіонів. Президент наполягає на формуванні коаліції з таким натиском, що до дострокових виборів почали готуватися навіть патентовані оптимісти.
|Віктор Ющенко
|Віктор Янукович
Міністр внутрішніх справ згадав про кар`єру публічного політика і дав кілька інтерв`ю. Фактично Юрій Луценко офіційно оформив політичне розлучення з Віктором Ющенком, повідомивши останнього про це через ЗМІ. Цілком європейський підхід, тим більше що загравання «Народної самооборони» з Тимошенко давно перестали бути секретом. Але відмовитися від міністерського портфеля, як це прийнято в подібних випадках в Європі, Юрій Віталійович не збирається. Напевно, щиро вважає себе єдиним, хто здатен не допустити реалізації силового сценарію.
На жаль, наші політики досі не розуміють, наскільки резонансними стають їх чвари в сучасному світі. Прохолодний прийом Ющенка у Вашингтоні і заява Ангели Меркель в Петербурзі, яка дала зрозуміти, що Україні і Грузії рано приєднуватися до ПДЧ - це лише квіточки. Побачити ягідки дуже б не хотілося.
Євген Магда