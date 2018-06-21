Віхи тижня: літак спотикання, мерехтлива коаліція і страждання молодого міністра

Україна упевнено наближається до дострокових парламентських виборів. Віктор Ющенко перейшов у контрнаступ в західних областях. Юлія Тимошенко пообіцяла газову ідилію у відносинах з Росією. Юрій Луценко остаточно оформив політичне розлучення з Президентом.

Вірити в довголіття Верховної Ради шостого скликання можуть тільки дуже наївні люди. Навіть ситуативне відновлення коаліції БЮТ і НУ-НС заради відміни прийнятих на початку вересня законів виявилося короткочасним і не встигло вселити оптимізм у серця парламентаріїв. Можна лише відзначити, що політична доцільність вкотре «в одні ворота» обіграла необхідність формування чіткого нормативного поля. І далеко не факт, що Юлія Тимошенко втратила на співпраці з регіоналами більше, ніж після згоди відмінити прийняті за участю БЮТ закони. Зате стало зрозумілим, що говорити про які-небудь зміни у Конституції до президентських виборів безглуздо. Це означає, що боротьба за пост глави держави буде нещадною, а її переможець не знатиме пощади. Дострокові парламентські вибори майбутні кандидати, певно, постараються використати як генеральну репетицію перед вирішальною сутичкою.

Президентові і прем`єрові вдалося «порадувати» не тільки власних співвітчизників, але й усіх, хто спостерігає за політичними подіями в Україні. П`ятничний інцидент у «Борисполі», до всього іншого, чудово проілюстрував стан людських відносин між Ющенком і Тимошенко.

Протистояння на владному Олімпі все більше обростає ознаками чвари на комунальній кухні, яка виноситься на загальний огляд. І можна зрозуміти Володимира Путіна, який після переходу на роботу прем`єром за словом у кишеню не лізе, коли він не змарнував шанс назвати українського президента «мазуриком». Мабуть, хоч би цей епізод в театрі політичного абсурду примусить учасників конфлікту подумати не тільки про власну, але і державну репутацію.

Юлія Тимошенко зовсім не випадково рвалася до Москви. Зі Златоглавої вона привезла газовий меморандум, яким збирається заткнути роти критикам дій уряду. На папері все виглядає дуже красиво - пряма співпраця «Газпрому» і «Нафтогазу України», перехід до ринкових цін упродовж трьох років, спільний експорт російського блакитного золота. Ще трохи - і вірнопіддані соратники Юлії Володимирівни оголосили б її «газовою королевою» пострадянського простору. Немає головного - ціни, за якою Україна зможе одержувати з Росії газ у 2009 році, і це псує все враження від московського вояжу лідера БЮТ.

Зате можна констатувати, що прем`єр боролася за збереження коаліції. І, зіткнувшись з досить жорсткою позицією тандему Банкова - «Наша Україна», була вимушена заявити, що приймає всі висунуті партнерами ультиматуми заради збереження демократичної єдності. Після такого кроку, що продемонстрував принциповість Тимошенко-політика в усій красі, навіть обивателі, які не цікавляться політикою, зрозуміли, що для лідера БЮТ владні важелі потрібні як повітря. Ющенко ж вважав за краще дати зрозуміти, що не вірить у щирість дій давнього політичного партнера, який на всю країну показав уміння знаходити спільну мову з Партією регіонів. Президент наполягає на формуванні коаліції з таким натиском, що до дострокових виборів почали готуватися навіть патентовані оптимісти.

Тимошенко не втратила нагоду розповісти пресі, що саме глава держави відштовхнув Володимира Литвина з колегами від входження в коаліцію демократів. Насправді у Володимира Михайловича з Віктором Андрійовичем давня історія взаємин, що тягнеться ще з часів президентства Кучми. Добре знаючи таланти і здібності один одного, обидва політики ніяк не можуть проникнутися взаємною довірою. До того ж Ющенко пам`ятає спікерство Литвина на початку своєї каденції, коли йому доводилося зважати на голову парламенту, який володів куди меншими повноваженнями. Отже, ймовірно, Арсенієві Яценюку вдасться допрацювати в спікерському кріслі до кінця повноважень Верховної Ради шостого скликання, доповнивши свій послужний список найбільш короткочасним перебуванням у статусі вождя законодавців.

Вкотре біля розбитого корита опинився Віктор Янукович. Досвід політичної співпраці з Юлією Тимошенко для головного регіонала незмінно гіркий: лідер БЮТ маневрує куди швидше, ніж її партнери встигають прийняти превентивні заходи. Вихід Тараса Чорновола з партійних лав - пронизливий сигнал про неполадки в «регіональному» королівстві, яке живе за принципом «Мы говорим Янукович – подразумеваем партия». Не зумівши оперативно вибрати між спікерством і прем`єрством, Янукович показав, що є зручним партнером для маніпуляцій. Вікторові Федоровичуі залишається тільки робити висновки і готуватися до дострокових виборів.

Міністр внутрішніх справ згадав про кар`єру публічного політика і дав кілька інтерв`ю. Фактично Юрій Луценко офіційно оформив політичне розлучення з Віктором Ющенком, повідомивши останнього про це через ЗМІ. Цілком європейський підхід, тим більше що загравання «Народної самооборони» з Тимошенко давно перестали бути секретом. Але відмовитися від міністерського портфеля, як це прийнято в подібних випадках в Європі, Юрій Віталійович не збирається. Напевно, щиро вважає себе єдиним, хто здатен не допустити реалізації силового сценарію.

На жаль, наші політики досі не розуміють, наскільки резонансними стають їх чвари в сучасному світі. Прохолодний прийом Ющенка у Вашингтоні і заява Ангели Меркель в Петербурзі, яка дала зрозуміти, що Україні і Грузії рано приєднуватися до ПДЧ - це лише квіточки. Побачити ягідки дуже б не хотілося.

Євген Магда