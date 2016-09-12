Кремль відмовився обговорювати псевдовибори в Держдуму в окупованому Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав журналістам у Москві: "У цілому російська сторона не готова сприймати будь-які вимоги. Що стосується цих тез (відмова від виборів у Криму), вони не можуть братися до уваги за жодних обставин. Росія, безумовно, не має наміру обговорювати електоральний процес на своїй території з жодною країною".

Читайте такожОБСЄ не буде згадувати окупований Крим у звіті щодо російських псевдовиборів

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня мають відбутися вибори до Держдуми РФ. Виборча кампанія триває і на території Криму, окупованого Росією навесні 2014 року. РФ заявила про намір відкрити в своїх диппредставництвах у Києві, Львові, Одесі та Харкові чотири виборчі дільниці.

8 вересня Верховна Рада України ухвалила постанову, в якій закликала парламенти іноземних держав, парламентські асамблеї та міжнародні організації утриматися від участі у спостереженні за ходом незаконних парламентських виборів в окупованому Росією Криму, а також за жодних обставин не визнавати їхні результати.

10 вересня президент України Петро Порошенко доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну повідомити владу РФ про неможливість проведення виборів до Держдуми на території України.

МЗС України висловив протест з приводу намірів провести вибори в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим і Севастополі. Також в МЗС заявили, що у зв'язку з цим проведення виборів у приміщеннях дипломатичних і консульських представництв Росії є неможливим. У МЗС зазначили, що голосування в російських диппредставництвах можливе виключно після відмови від проведення виборів на окупованих територіях України, а також після виключення зі списків кандидатів у депутати від російських партій, включених до регіональних груп, які охоплюють тимчасово окуповані території України.

Заступник голови Центральної виборчої комісії України Андрій Магера вважає, що новообрана Держдума буде нелегітимною через залучення до виборів окупованого Криму.