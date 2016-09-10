МЗС назвало умови, за яких можливе проведення виборів до Держдуми РФ на території України

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі МЗС України щодо намірів російської влади провести вибори на тимчасово окупованих територіях.

МЗС України висловило державі-окупанту рішучий протест з приводу намірів провести вибори на тимчасово окупованих територіях України - Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

«Такі дії російської сторони суперечать фундаментальним нормам і принципам міжнародного права та законодавству України, зокрема, Статуту Організації Об’єднаних Націй, Резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй А/RES/68/262 «Територіальна цілісність України» від 27 березня 2014 року, Гельсінському заключному акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року, Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року, зобов’язанням Російської Федерації за Договором про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією від 31 травня 1997 року», - наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

МЗС звернулося до російської сторони з вимогою не проводити вибори на тимчасово окупованих територіях.

У цьому ж зв’язку міністерство наголосило, що проведення таких виборів у приміщеннях дипломатичного та консульських представництв Росії є неможливим.

«Відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини, російські дипломатичні представництва мають поважати законодавство України як держави перебування і не використовувати свої приміщення в цілях, несумісних з функціями представництв, передбачених законодавством України та багатосторонніми і двосторонніми міжнародними договорами, учасницею яких є Російська Федерація», - сказано у коментарі.

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В МЗС України назвали умови, за яких можливе проведення виборів до Держдуми на території України.

«Нами було окремо наголошено, що проведення виборів депутатів Державної думи Росії у приміщеннях російських диппредставництв на території України можливе виключно після відмови російської сторони від проведення виборів на окупованих територіях України, а також після вилучення з федеральних списків кандидатів у депутати, висунутих російськими політичними партіями, що включені до регіональних груп, які охоплюють тимчасово окуповані Російською Федерацією території України», - повідомили у міністерстві.

МЗС України вкотре закликає офіційний Кремль припинити агресію проти України та закликає міжнародну спільноту посилити дипломатичну підтримку України, спрямовану на деокупацію Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, а також окремих районів Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня мають відбутися вибори до Державної думи Російської Федерації. Виборча кампанія триває і на території Криму, анексованому Росією навесні 2014 року.

Сьогодні, 10 вересня, президент України Петро Порошенко доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну поінформувати владу РФ про неможливість проведення виборів до Держдуми Росії на території України.

8 вересня Верховна Рада України ухвалила постанову, в якій закликала парламентаріїв іноземних держав, парламентські асамблеї та міжнародні організації утриматися від участі у спостереженні за ходом незаконних парламентських виборів в окупованому Росією Криму, а також за жодних обставин не визнавати їх результати.