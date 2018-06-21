Нічого не зрозумів... як чарку випив... ніби обнімалися... - враження нардепів від консультацій щодо розпуску ВР

Всі учасники консультацій у Президента України висловилися за проведення дострокових парламентських виборів. Принаймні, так запевнила кореспондента УНІАН прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

Трохи пізніше з`ясувалосьь, що з її словами більш-менш згідні тільки дві фракції з п`яти: НУ-НС і ПР констатували, що Президент вже отримав право розпустити парламент. Інші - якщо і підкоряться такому рішенню глави держави, то скрегочучи зубами...

А ось спікер ВР Арсеній Яценюк теж побачив одностайне рішення, але на іншу тему. «Одноголосно було ухвалено рішення, що розгляд парламентом законодавства щодо фінансування виборів відбудеться після оприлюднення рішення про припинення діяльності ВР», - заявив спікер.

ТОМЕНКУ ЗДАЛОСЯ, ЩО ВІН ОБНІМАВСЯ З ЮЩЕНКОМ І ВИПИВАВ ЗА ВИБОРИ

Фракція Блоку Юлії Тимошенко не підтримує намір Президента України Віктора ЮЩЕНКА оголосити проведення дострокових виборів до Верховної Ради, заявив заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО.

Він зазначив, що фракція БЮТ підтримує настрої переважної більшості українців, які виступають проти проведення дострокових виборів. На підтвердження своїх слів М.ТОМЕНКО навів той факт, що за соціологічними опитуваннями від 70 до 80% українців не розуміють потребу проведення дострокових виборів.

М.ТОМЕНКО спростував повідомлення прес-служби глави держави, в якому йдеться про те, що всі фракції дали свою згоду на проведення дострокових виборів.

«Я прочитав повідомлення прес-служби Президента, і таке враження, що ми обнімалися годину з Президентом і ще чарку випили на коня, щоб дострокові вибори відбулися», - сказав віце-спікер.

При цьому М.ТОМЕНКО зауважив, що БЮТ розцінює можливу появу указу про розпуск ВР як антинародний крок.

Він також зауважив, що під час консультацій з Президентом у нього склалося враження, що створено коаліцію за дострокові вибори між Партією регіонів та блоком “Наша Україна – Народна самооборона”. За його словами, у зв’язку з цим саме ці фракції мають готувати дострокові вибори, оскільки БЮТ не збирається цим займатися.

«Йдеться про те, що у нас не готовий закон про вибори, точніше, діючий закон про вибори не дозволяє провести виборчу кампанію і, відповідно, діючий закон про бюджет не дозволяє провести виборчу кампанію», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він запевнив, що БЮТ робитиме все, аби розгляд відповідних законопроектів проходив згідно з регламентом та чинним законодавством.

ЄФРЕМОВ ЛЕКЦІЇ ЮЩЕНКА ВЖЕ НАПАМ`ЯТЬ ВИВЧИВ

Перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ стверджує, що Секретаріат Президент поширив «неправдиву інформацію» про згоду всіх лідерів фракцій з главою держави Віктором ЮЩЕНКОМ щодо необхідності проведення дострокових виборів Верховної Ради.

За його словами, реакція лідерів фракцій «зовсім не була одностайною». Депутат наголосив, що на консультаціях було прослухано «годинну лекцію В.ЮЩЕНКА про ситуацію, яка склалася в країні та яку він читає на телебаченні, і ми її вивчили вже напам`ять».

О.ЄФРЕМОВ додав, що В.ЮЩЕНКО після цього констатував факт, що коаліції немає, тому він має право підписати указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

Депутат наголосив, що сьогодні на зустрічі з головою ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ лідери фракцій висловилися з приводу поширення такої інформації Секретаріатом Президента України, оскільки вона не відповідає дійсності.

Кажучи про час підписання указу Президента про розпуск парламенту, О.ЄФРЕМОВ наголосив, що це може бути «в будь-який момент», оскільки у Президента України є всі юридичні підстави для видання такого указу.

Кажучи про необхідність внесення змін у законодавство України з приводу змін до бюджету в частині виділення коштів на проведення виборів, він наголосив, що це потрібно робити тільки після підписання Президентом указу про розпуск парламенту.

За словами О.ЄФРЕМОВА, вихід з цієї ситуації є, оскільки в указі можна передбачити, що він підписаний, але буде опублікований після того, як парламент прийме зміни до закону про вибори, внесе зміни до бюджету на 2008 рік і чітко в змінах до законодавства визначить, «що таке коаліція та що таке опозиція».

Відповідаючи на запитання, чи можливо, що указ все-таки не вийде, і чи вичерпані всі можливості для створення коаліції, О.ЄФРЕМОВ відповів: «Якщо ситуація буде доведена до абсурду, і депутати побачать, що в цій ситуації потрібно просто рятувати державу, то, я думаю, що можуть бути й інші конфігурації».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Секретаріаті Президента відбулися консультації глави держави з керівництвом парламенту та лідерами фракцій з приводу розпуску ВР VI скликання.

Після консультацій прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА заявила, що всі учасники консультацій висловилися за проведення дострокових парламентських виборів.

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО повідомив, що фракція Блоку Юлії Тимошенко не підтримує намір Президента України В.ЮЩЕНКА оголосити проведення дострокових виборів у Верховну Раду.

ЛИТВИН ПОЧУВ, ЩО УКАЗУ ПРО РОЗПУСК НЕ БУДЕ. ЯКЩО НАБЕРЕТЬСЯ 227 ПІДПИСІВ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав народним депутатам один день для внесення змін до законодавства, пов`язаного з виборчим процесом.

Таку впевненість виніс з годинної консультації у Президента лідер парламентської фракції "Блоку Литвина" Володимир ЛИТВИН.

В.ЛИТВИН зазначив, що сьогодні ні в кого немає сумнівів, що позачергові вибори до Верховної Ради будуть оголошені.

Інформуючи про хід зустрічі з Президентом, В.ЛИТВИН зазначив, що запитав у глави держави, чи видаватиме він указ про розпуск парламенту, якщо, наприклад, сьогодні з`явиться коаліція.

«Відповідь була така: я дав 30 днів і плюс 6 днів почекав, результату немає, але якщо буде 227 підписів, не рішення фракцій, а саме підписів, я з цим рішенням погоджусь», - сказав В.ЛИТВИН, цитуючи слова В.ЮЩЕНКА.

При цьому лідер блоку зауважив, що всі прекрасно розуміють, що це зробити практично неможливо, оскільки, крім підписів, потрібно ще й рішення фракцій.

Говорячи про те, коли буде підписано указ, В.ЛИТВИН зауважив: «Президент сказав, що у вас ще є день».

Він вважає, що Президент відвів цей день для того, щоб було ухвалено як мінімум декілька законів, «щоб було менше підстав для оскарження результатів виборів у судах».

СИМОНЕНКО ЗРОЗУМІВ ТІЛЬКИ ОДНЕ: ПРЕЗИДЕНТ - ДИВНА ЛЮДИНА

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО так і не зрозумів, чи планує Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні підписати указ про розпуск Верхлвної Ради.

В інтерв’ю журналістам після завершення консультацій у Президента П.СИМОНЕНКО зауважив, що не було справжньої дискусії у ході цих консультацій.

Відповідаючи на запитання, чи планує Президент сьогодні підписати указ про розпуск парламенту, П.СИМОНЕНКО порадив запитати це у Президента. «Це питання не до мене, це питання до Президента. Президент поставив завдання: вносьте зміни до державного бюджету (щодо фінансування виборів), а я тоді подумаю, будуть вибори чи не будуть», - сказав П.СИМОНЕНКО.

Водночас, він зауважив, що глава держави «у нас дивна людина, говорить одне, а робить зовсім інше, тому я не знаю, що він зробить у ближчий час».

Крім того, П.СИМОНЕНКО розповів про своє враження від консультацій. «Як таких консультацій не було. Не було мови про реальну ситуацію у державі і організацію роботи всіх гілок влади. Президент займається політичними витребеньками», - сказав він.

На думку лідера КПУ, головна проблема сьогодні в Україні – це нездатність влади на чолі з Президентом організувати роботу у державі.

П.СИМОНЕНКО заявив, що після консультацій у нього посилилась позиція щодо необхідності початку процедури імпічменту Президента.

Також, відповідаючи на запитання журналістів, П.СИМОНЕНКО висловив упевненість у тому, що Президент готується до організації «надзвичайно глибоких» фальсифікацій на дострокових парламентських виборах.

Крім цього, за словами лідера комуністів, під час консультацій В.ЮЩЕНКО зазначив, що є дуже фаховим економістом і тому переконаний, що світова фінансова криза не зачепить Україну, хоча сам П.СИМОНЕНКО вважає, що Україна має якнайшвидше відреагувати на ті негативні тенденції, що зараз відбуваються у світі. Але, за словами лідера КПУ, Президент на це не здатний.

КИРИЛЕНКО ЗРОЗУМІВ, ЩО ЧАС ЗАКІНЧИВСЯ З вуст лідера фракції НУ-НС Вячеслава КИРІЛЕНКА прозвучав найкоротший коментар до сьогоднішніх консультацій у Президента і майбутнього підписання указу про розпуск Верховної Ради. КИРИЛЕНКО всього лише констатував, що час для пошуку розуміння з приводу формату коаліції вичерпаний, отже, Президент отримує конституційне право ухвалювати рішення про розпуск ВР.