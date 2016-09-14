Питання безвізового режиму для України перебуває на етапі остаточного вирішення – єврокомісар Ган

"Єврокомісар Ган запевнив, що питання надання Україні безвізового режиму перебуває на етапі остаточного вирішення", - повідомив спікер ВР у Twitter.

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Разом з тим Ган запевнив Парубія у його активному сприянні наданню Україні безвізового режиму з країнами Європейського Союзу.

"Питання безвізового режиму - це питання символічне, коли всі громадяни України зможуть почуватися вільними громадянами вільного світу", - додав голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція стала наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала усі критерії у рамках Плану дій з візової лібералізації.

5 вересня учасники засідання Комітету Європейського парламенту з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ не надали жодних заперечень до доповіді щодо надання Україні безвізового режиму.

13 вересня президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що Україна в жовтні отримає безвізовий режим з Євросоюзом.