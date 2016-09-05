Доповідач ЄП попросила членів профільного комітету підтримати доповідь щодо безвізового режиму для України

Всі учасники висловилися на підтримку доповіді, яку представила на засіданні доповідач Марія Габріель, передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі.

Поправки до документу можна вносити до 15 вересня. Очікується, що комітет голосуватиме за доповідь наприкінці вересня.

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У ході виступу Габріель зазначила, що під час підготовки документу вона порушила ряд питань, на які отримала "задовільні відповіді". При цьому Габріель висловила переконання, що лібералізація візового режиму сприятиме тіснішому партнерству між Україною та ЄС.

"Україна - ключовий для ЄС партнер в рамках «Східного партнерства»... Ми тільки можемо вітати той факт, що цей діалог (щодо безвізового режиму) був корисним інструментом для проведення реформ", - підкреслила депутат.

На завершення Габріель "попросила членів комітету підтримати доповідь".

Депутат Міхал Боні у своєму виступі наголосив, що "нам відомо, що всі вимоги були виконані".

"Ми повинні за короткий час надати наші поправки і підтримати Україну. Це також важливо для спільноти та для прискорення реформ, це також буде символом довіри між Україною та ЄС", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, «Доповідь щодо пропозиції внести поправку до правила Європейського парламенту та Ради № 539/2001 зі списком третіх країн, громадяни якої звільнені від вимоги мати візу (Україна)» складається із двох частин: проект резолюції Європарламенту з відповідною пропозицією, яка буде в подальшому винесена на голосування в рамках комітету наприкінці вересня та в рамках пленарного засідання Європарламенту, а також пояснення.

У проекті резолюції, зокрема пропонується, щоб Європарламент «ухвалив свою позицію в першому читанні, приймаючи пропозицію Єврокомісії» надати Україні безвізовий режим.

Водночас у проекті пропонується, щоб Європарламент закликав Єврокомісію повернути це питання до парламенту в разі, якщо до пропозиції будуть внесені зміни чи вони будуть замінені іншим текстом.

У проекті ЄП також доручає президенту передати цю позицію до Ради ЄС, Єврокомісії та національних парламентів.

У пояснювальній частині доповідач Габріель констатує, що Україна «досягла необхідного прогресу та виконала всі необхідні критерії для ухвалення такого рішення».

Окрім Європарламенту пропозиція Єврокомісії має бути розглянута візовою робочою групою Ради ЄС з подальшим ухваленням рішення на засіданні постійних представників та остаточним ухваленням Радою ЄС.

Нагадаймо, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала усі критерії у рамках Плану дій з візової лібералізації.