Путін знову їде до окупованого Криму

Як повідомили УНІАН повідомили у прес-службі Путіна, «15 вересня в Керчі президент проведе засідання президії державної ради з питань розвитку транспортної системи півдня Росії».

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На засіданні будуть обговорюватися заходи, спрямовані на комплексний розвиток транспортної інфраструктури «суб'єктів Південного федерального округу».

Заявляється, що основними темами заходу стануть формування на півдні Росії ділянок міжнародних транспортних коридорів для забезпечення експортно-імпортних перевезень та міжнародного транзиту, а також реалізація великих інвестиційних проектів з реконструкції та будівництва об'єктів портової, автомобільної, залізничної та аеропортової інфраструктури, передбачених транспортною стратегією РФ на період до 2030 року.

Нагадаємо, 19 серпня Путін приїхав до анексованого Криму для проведення засідання радбезу РФ.