Парубій не виключає активізації бойових дій на Донбасі у вересні-жовтні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у інтерв'ю на каналі "Рада". «Я справді вважаю, що зараз місяць-два є одними з найбільш критичних в агресії Росії щодо України. Тому що міжнародний аспект є на сьогодні невизначений в багатьох моментах. Це зумовлено тим, що у США відбувається виборча кампанія, відбувається дуже багато проблемних речей у Євросоюзі. І всі наші аналітики стверджують, що, якщо Путін захоче активізувати бойові дії на Сході України... найбільш імовірно, це може відбутися у вересні-жовтні", - зауважив Парубій.

Читайте такожОсобисто я не хотів би ні мобілізації, ні воєнного стану – Порошенко

За його словами, під таким кутом зору потрібно розглядати і роботу парламенту, аналізуючи можливі ризики, і робити усе можливе для зміцнення обороноздатності України. Зокрема, в питаннях законодавчої бази для реформування армії та матеріального забезпечення Збройних сил України.

"Пріоритетним питанням формування бюджету буде питання оборони, питання безпеки", - додав голова Верховної Ради.