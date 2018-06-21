Регіони ставлять у приклад Путіна, БЮТ каже, що їхній список не гумовий, Нашій Україні полегшало...

Пленарного засідання у першій половині дня після оголошення припинення повноважень у Верховній Раді так і не відбулося. Засідання відкрили і закрили.

Одним з останніх цього дня був спільний брифінг представників п’яти партій з блоку “Нашої України – Народної Самооборони”: Володимира Стретовича (ХДС), Миколи Катеринчука (“Європейська партія”), Кирила Куликова (Народна Самооборона), Олександра Бондаря (УРП "Собор"), Бориса Тарасюка (Народний рух України), Юрія Кармазіна (Партія захисників Вітчизни). Вони вийшли на прес-пункт засудити указ Президента щодо припинення повноважень Верховної Ради.

Я б не хотіла опинитися на їхньому місці. Кілька годин тому на вушко запитала у одного бютівця, чи всіх їх бере Юлія Тимошенко у майбутній список, тобто у його прохідну частину. “Лідерів точно бере, а решту – не знаю. Список не гумовий, не відомо, чи вона всіх своїх бютівців, що є у Раді, проведе”, - почула я відверту відповідь.

- Скажіть, - звернулася я до присутнього на брифінгу бютівця Андрія Кожем’якіна (подейкують, що він ходив на всі засідання групи “Народна Самооборона”, тож не дивно, що прийшов і на цей брифінг) – Ви ж офіцер!? Ви б взяли з собою у розвідку отих хлопців, що зараз виступають? Це надійні партнери для БЮТ у майбутньому?

- Так, я офіцер. І гадаю, що надійність партнерів вимірюється тим, чи здатні вони у складний час, думаючи про країну...

- Тобто, ви переконані, що Борис Іванович дбає про країну, а не про посаду міністра зовнішніх справ в уявному майбутньому уряді? - показала я на Бориса Тарасюка, який саме виступав. - І взяли б їх у розвідку, - так я розумію?

- Знаєте, у розвідку я би взяв цього свого давнього друга, - показав він мені на чоловіка, що стояв поруч, - а ці хлопці, вони - політики, а не військові. Політики, розумієте?

Розумію. У Верховній Раді особливо відчувалося, що будуть вибори. Регіонал Михайло Чечетов вже почав відпрацьовувати нові старі передвиборчі слогани. Він стояв у оточенні камер і розповідав так, що заслухаєшся:

- Ці люди, що стояли на Майдані, вони кришталево чисті, але оця помаранча шушера обманула їхні надії. Час помаранчевих політиків минув. І я гадаю, що всі, хто стояв на самому Майдані, а не на його сцені, правильно зроблять свій вибір. У цей час, коли світ накрила хвиля фінансової кризи, Президент оголошує дострокові вибори... Вони повинні піти, а справжні лідери повинні думати про країну, як думають Путін і Медвєдєв...

- А Януковича у випадку вашої перемоги прем’єром будуть Путін з Медвєдєвим подавати, чи помаранчевий Ющенко? – вирішила я порушити цей монолог.

Пан Чечетов на хвилину замовк. Але тут до нього підійшло кримське телебачення, і він знову почав філіппіку про "помаранчеву шушеру". Вибори, панове...

Ще сьогодні спікером від Партії Регіонів виступав Нестор Шуфрич. Говорив стримано, “указ морально не підтримаємо, але конституційно він правильний, тож все, що треба для його виконання - проголосуємо...”

Сьогодні у Верховній Раді була популярною тема змови Партії Регіонів і Нашої України, Ахметова і Ющенка у призначенні виборів. Її активно обговорював БЮТ.

- Подивіться, який цинізм, сидячи у шикарному італійському ресторані, слухати свій власний запис указу про припинення повноважень парламенту, - розповідав нам бютівець Валерій Писаренко. - А через десять хвилин після нього транслюється запис Януковича щодо його позиції про вибори, чи це не змова? Та вони, напевне, у одному кабінеті записалися. Просто Янукович у коридорі чекав, коли Ющенка запишуть...

- Валерію Володимировичу, а чого Тимошенко з Регіонами може домовлятися, а Ющенко з Регіонами не може?

Валерій Писаренко почав розповідати про кризу і таке інше. На запитання, чи буде БЮТ чинити потужний юридичний спротив указу, сказав, що фракція ще радиться.

Самооборонець Тарас Стецьків розповідає, що у майбутньому парламенті коаліція буде створюватися за участі блоку Литвина (якому обіцяне крісло спікера), Регіонів (лідеру яких Януковичу обіцяне крісло прем’єра) і “Нашої України”. Розказує, що коли Блок Тимошенко буде створювати блок демократичних сил, то Самооборона так би мовити увійде...

- Тарасе, а особисто вас Юлія Тимошенко у список візьме? Вона обіцяла? – запитую я у Стецьківа.

- Я не ставлю так питання. Ми йдемо командою.

З нашоукраїнців у Верховній Раді були присутні Руслан Князевич та Ксенія Ляпіна. Дуже радили Юлії Володимирівні не втрачати ресурс, а вчинити, як Черновецький, який хоч і не погодився з достроковими виборами, але пішов на них, і нічого не програв. Казали, що для їхньої фракції ситуація дострокових виборів - це очищення і полегшення. А щодо чотирьохсот мільйонів, то вони ж не на повітря будуть викинуті, це платня людей, які будуть працювати у комісіях, на дільницях. На запитання, чи йде фракція блоком чи сама, казали, що не вирішили, як і не вирішили, якою буде перша п’ятірка. Цікаво, що представників ЄЦ у Раді не було. Василь Петьовка який зажди мовчить – до уваги не береться. Подейкують, що їхні шанси йти у блоці з “Нашої Україною” дорівнюють нулю. Але хто знає – Балога ж, напевно, ще побореться...

Голова УНП Юрій Костенко, якого кажуть, вже засватали до блоку, - непогане надбання, бо УНП дійсно має розгалужену мережу первинних організацій. Щодо решти, то найкраще позицію інших висловила вчора Лілія Григорович, яка, цитую по пам’яті, казала: “Ще минулого року я казала Президентові: для чого нам тягти маленькі партіюшечки, від яких немає користі ані нашій політсилі, ані – державі...” Тож, всі решта, очевидно, вільні.

“Нашій Україні” пророкують від семи до дев’яти відсотків у майбутньому парламенті. Якщо буде дев’ять, то тоді у прохідну частину списку влізуть, очевидно, і нинішні депутати-нашоукраїнці і ще когось Юрій Костенко заведе.

А ось і комуністи, привіталася я із народним депутатом від КПУ Олександром Голубом.

- Готуєтесь до виборів?

- Так.

Далі він повторює короткий коментар про те, що Партія Регіонів домовилася із Президентом про вибори. Але у інтерпретації Олександра Володимировича ця змова відбулася не задля того, щоб усунути Тимошенка, а задля того, щоб вдруге зробити Ющенка Президентом.

- Скажіть, а на який результат розраховує КПУ на цих виборах?

- Такий самий буде точно. Може, покращимо. Ми плануємо взяти у список окремих людей з сил лівого спрямування. Ми ведемо переговори з політиками усіх лівих сил. Йти блоком не хочемо, знаєте, яку буває: беруть у блок партію, а його лідери - раз! і підуть до когось іншого. Ми будемо обережні.

Останнім був брифінг бютівця, віце-спікера Миколи Томенка, який наголосив на тому, що сьогодні парламент має внести зміни до Закону «Про державний бюджет України на 2008 рік» в частині фінансування Пенсійного фонду, а також виплат заощаджень громадян та фінансування армії. Ефектно було б під аплодування публіки насамкінець прем’єрства Тимошенко прийняти чергове рішення щодо виплат заощаджень. (Чого б не виплатити, гроші є, стабільність – є).

Що ж, тепер крок за самою Юлією Тимошенко... Вона мовчить цілих два дні... Виступають її союзники, яких вона залучила чимало. Тепер завдання складніше – зробити союзником виборця. Як вона це робитиме – побачимо дуже скоро. Бо вибори таки почалися...

Маша Міщенко