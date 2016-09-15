Посол пояснив, чому бойовики "ЛНР" не можуть відкрити своє диппредставництво в Австрії
Австрія не визнає бойовиків контрольованої Росією терористичної організації "ЛНР", а тому вони не можуть відкрити диппредставництво у цій країні.
Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба у Twitter.
"МЗС Австрії заявляє, що самопроголошена "ЛНР" не визнається Австрією і не може відкрити дипломатичного/консульського представництва", - написав український дипломат.
МЗС Австрії: "Самопроголошена "ЛНР" не визнається Австрією і не може відкрити в Австрії дипломатичного/консульського представництва".— olexander scherba (@olex_scherba) September 15, 2016
Нагадаємо, 9 вересня у так званій ЛНР заявили про намір відкрити "представництво" в Австрії.
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За словами одного з "депутатів Народної ради ЛНР", "представництво" буде займатися "інформаційно-просвітницькою діяльністю" та координувати доставку на окуповану територію Луганщини гуманітарної допомоги. При цьому очолить осередок нібито австрійський громадський діяч Альфред Альмедер.
Як повідомляв УНІАН, 1 вересня російські ЗМІ оголосили про відкриття в чеській Остраві установи, названої "представництвом ДНР".
Україна висловила Чехії протест через реєстрацію "представництва ДНР".