Посол пояснив, чому бойовики "ЛНР" не можуть відкрити своє диппредставництво в Австрії

Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба у Twitter.

"МЗС Австрії заявляє, що самопроголошена "ЛНР" не визнається Австрією і не може відкрити дипломатичного/консульського представництва", - написав український дипломат.

МЗС Австрії: "Самопроголошена "ЛНР" не визнається Австрією і не може відкрити в Австрії дипломатичного/консульського представництва". — olexander scherba (@olex_scherba) September 15, 2016

Нагадаємо, 9 вересня у так званій ЛНР заявили про намір відкрити "представництво" в Австрії.

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За словами одного з "депутатів Народної ради ЛНР", "представництво" буде займатися "інформаційно-просвітницькою діяльністю" та координувати доставку на окуповану територію Луганщини гуманітарної допомоги. При цьому очолить осередок нібито австрійський громадський діяч Альфред Альмедер.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня російські ЗМІ оголосили про відкриття в чеській Остраві установи, названої "представництвом ДНР".

Україна висловила Чехії протест через реєстрацію "представництва ДНР".