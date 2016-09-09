Чергова "клоунада" з "посольством" терористів у Європі: в Австрії хочуть відкрити "представництво ЛНР"

Інформацію про це розповсюдили сайти, що співпрацюють з "ЛНР".

За словами одного з "депутатів Народної ради ЛНР", "представництво" буде займатися "інформаційно-просвітницькою діяльністю" та координувати доставку на окуповану територію Луганщини гуманітарної допомоги.

При цьому очолить осередок нібито австрійський громадський діяч Альфред Альмедер.

В свою чергу посол України в Австрії Олександр Щерба у коментарі ТСН розповів, що така новина стала несподіванкою не тільки для нього, але й неприємним сюрпризом для Австрії.

Щерба зауважив, що буде піднімати питання "представницва ЛНР" в Міністерстві закордонних справ Австрії.

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"З'явилася якась група ентузіастів, яка раптом активізувалася. Ми знали, що вони є, бо вони періодично на громадських заходах розкладали лоток під назвою, наприклад, "на підтримку ЛНР". Думаю, що зараз цей лоток буде просто перейменовано в "представництво ЛНР". Це було питанням часу, поки хтось із численних не дуже добре працевлаштованих австрійців, які підтримують "ЛНР", не почне роздавати візитки, що він їх представник", - зазначив посол.

Українцям же Щерба порадив "не переоцінювати цю клоунаду", і додав, що "насправді світ не визнавав, не визнає і ніколи не буде визнавати цю комедію".

Щерба також повідомив на своїй сторінці у Twitter, що Альмедер, якого "делегували" представники "ЛНР", нібито насправді не бажає очолювати жодні пов’язані з ними організації.

"Водевіль з "представництвом ЛНР" триває. Австрієць, якому випала ця "честь", ні сном ні духом. Каже, так, в "ЛНР" їздив, але послом бути не хоче", - написав дипломат.

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В свою чергу австрійське видання Die Presse зазначає, що Альмедер навіть гадки не мав, що порушує українське законодавство, подорожуючи до "ЛНР" без дозволу з українського боку.

Видання зазначає, що Альмедер є лише касиром у "Робочій спілці з гуманітарної допомоги Україні", а керує нею - лівий журналіст Лео Габріель. Також активним учасником організації є Патрік Поппель з віденського "Інституту Суворова", який виступає також за "чесний діалог з Росією".

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня російські ЗМІ оголосили про відкриття в чеській Остраві установи, названої "представництвом ДНР".

За словами "консула" бойовиків Неллі Ліскової, головна мета роботи цього "представництва" - поширення в Євросоюзі "правдивої інформації про поки невизнану країну".

Україна висловила Чехії протест через реєстрацію "представництва ДНР".

В свою чергу МЗС Чехії заявило, що через суд домагатиметься ліквідації "представницького центру ДНР", яке не має акредитації при зовнішньополітичному відомстві та не може мати дипломатичний статус.

7 серпня прем’єр-міністр Чехії Богуслав Соботка запевнив, що "ЛНР" та "ДНР" не матимуть дипломатичних місій у країні.