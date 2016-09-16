Путін переклав провину за окупацію Криму на Україну

Володимир Путін вважає, що анексія Криму шляхом проведення нелегітимного псевдореферендуму не суперечить статуту ООН. Про це він заявив під час саміту СНД у відповідь на вимогу голови української делегації Миколи Дорошенка позбавити РФ головування в Союзі наступного року через окупацію Криму і підтримку бойовиків на Донбасі, передає "РБК".

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"Росія нічого не анексувала. Все, що сталося з Кримом, — результат протиправних дій певних політичних сил в Україні, які довели справу до державного перевороту. Крим приєднався до Росії в результаті волевиявлення людей, які проживають на цій території, в повній відповідності з міжнародним правом та статутом ООН", — заявив Путін.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" із його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.