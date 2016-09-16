Путін переклав провину за окупацію Криму на Україну
Російський лідер стверджує, що "приєднання" Криму "повністю відповідає" міжнародному праву.
Володимир Путін вважає, що анексія Криму шляхом проведення нелегітимного псевдореферендуму не суперечить статуту ООН. Про це він заявив під час саміту СНД у відповідь на вимогу голови української делегації Миколи Дорошенка позбавити РФ головування в Союзі наступного року через окупацію Криму і підтримку бойовиків на Донбасі, передає "РБК".
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"Росія нічого не анексувала. Все, що сталося з Кримом, — результат протиправних дій певних політичних сил в Україні, які довели справу до державного перевороту. Крим приєднався до Росії в результаті волевиявлення людей, які проживають на цій території, в повній відповідності з міжнародним правом та статутом ООН", — заявив Путін.
Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" із його самовизначення.
Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.