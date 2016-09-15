"Єдність ЄС непохитна": Порошенко відреагував на продовження санкцій Євросоюзу проти РФ

Про це президент написав у Twitter.

"Вітаю рішення Ради ЄС продовжити санкції проти агресора. Єдність ЄС непохитна. Дякую за незмінну підтримку та солідарність з Україною", - зазначив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 вересня, Європейський Союз затвердив рішення про продовження ще на півроку санкцій, застосованих проти 146 громадян та 37 компаній за порушення територіальної цілісності і суверенітету України. Обмежувальними заходами передбачено замороження активів і заборону на в’їзд до країн ЄС.