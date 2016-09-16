ПАРЄ не спостерігатиме за російськими виборами в Криму, позиція асамблеї щодо півострова незмінна

Як повідомили у прес-службі Верховної Ради України, під час зустрічі спікер передав ноту протесту Міністерства закордонних справ України щодо невизнання виборів до Державної Думи РФ в анексованому Криму. "Знаю, наскільки чітко Ви дотримуєтесь принципів щодо територіальної цілісності країн, тому Ваша позиція у цьому питанні дуже важлива", - сказав Парубій.

Аграмунт, в свою чергу, повідомив, що Росія не запрошувала представників ПАРЄ спостерігати за виборами. Водночас він наголосив, що "наша позиція (щодо Криму – УНІАН) не змінилася і не зміниться". "Ми не відступимо від позиції щодо дотримання територіальної цілісності. Це стосується усіх країн", - сказав президент ПАРЄ. Він додав, що підтримає Україну у всіх питаннях та висловив готовність у подальшій співпраці з боку європейських структур. "Усе, що ви хочете робити, ми підтримаємо",- зауважив Аграмунт.

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Парубій додав, що окупація Криму порушує норми міжнародного права, тому «у відповідь на це має бути жорстка реакція». "Якщо не давати належну відповідь, агресор розуміє, що можна і надалі так діяти", - сказав він і додав, що всі також усвідомлюють "глобальність цієї загрози".

Аграмунт також повідомив, що планує відвідати Україну найближчим часом.

Передав Президенту ПАРЄ П.Аграмунту ноту МЗС і заяву @verkhovna_rada про невизнання виборів у Криму @MFA_Ukrainepic.twitter.com/Mi7YETOTLv — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) September 16, 2016

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня мають відбутися вибори до Держдуми РФ. Виборча кампанія триває і на території Криму, окупованого Росією навесні 2014 року.

8 вересня Верховна Рада України ухвалила постанову, в якій закликала парламенти іноземних держав, парламентські асамблеї та міжнародні організації утриматися від участі у спостереженні за ходом незаконних парламентських виборів в окупованому Росією Криму, а також за жодних обставин не визнавати їхні результати.