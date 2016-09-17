У МЗС Франції розповіли, коли відбудеться зустріч "нормандської четвірки"

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро, передає "Громадське" з посиланням на прес-службу МЗС Франції.

За словами міністра, зустріч буде спрямована на досягнення конкретних домовленостей для виконання Мінських угод й припинення обстрілів на Донбасі.

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"Домовленість також включає політичний процес, який, як я сподіваюся, ми незабаром зможемо здійснити на саміті у жовтні за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна", — заявив Еро.

Він закликав припинити заяви, які ставлять під сумнів територіальну цілісність України.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову. Після цього російська сторона під різними приводами уникає переговорів у такому форматі.

21 червня прес-секретар Путіна Пєсков заявив, що у Кремлі не готові заради «галочки» проводити зустріч глав країн «нормандського формату».

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10 серпня Путін заявив, що останні події в Криму, коли ФСБ Росії звинуватила українську розвідку в нібито підготовці терактів на півострові, є підставою для відмови від зустрічі у «нормандському форматі» в Китаї.

5 вересня президент Франції Олланд повідомив, що чотиристоронні переговори у «нормандському форматі» можуть відбутися у найближчі тижні.

Тоді ж Путін заявив, що йому «доведеться спілкуватися» з Порошенком у рамках «нормандського формату».

14 вересня міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро заявив, що глави МЗС України, Франції та Німеччині готують саміт у «нормандському форматі» на вищому рівні.