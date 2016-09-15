У Путіна пояснили, чому "не бачать сенсу" проводити зустріч "нормандської четвірки"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на запитання, чи є надія перезапустити на вищому рівні переговори у «нормандському форматі» у жовтні, Пєсков сказав: «Не йдеться про перезапуск».

«Йдеться про те, що у разі, якщо з'являться перспективи обговорення субстантивних питань, конкретних питань, пов'язаних з реалізацією Мінських домовленостей, то тоді є сенс проводити зустріч «нормандської четвірки» на вищому рівні. Для цього необхідна ситуація, коли з'являться реальні питання для обговорення», - підкреслив він.

За словами Пєскова, власне, про це президент Росії Володимир Путін сказав у Китаї главам Франції та Німеччини.

Читайте такожМЗС України, Франції і Німеччини готують саміт "нормандської четвірки" на найвищому рівні

Як повідомляв УНІАН, 24 травня президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову. Після цього російська сторона під різними приводами уникає переговорів у такому форматі.

21 червня прес-секретар Путіна Пєсков заявив, що у Кремлі не готові заради «галочки» проводити зустріч глав країн «нормандського формату».

«Безумовно, і президент Росії, і інші учасники «нормандської четвірки», вони постійно готові спілкуватися, готові проводити зустрічі і так далі. Разом з тим, проводити зустрічі тільки заради того, щоб поставити галочку про проведений захід... Потрібні суттєві зрушення в плані компенсації втраченого часу, в плані демонстрації готовності виконувати Мінські домовленості, в першу чергу з боку Києва», - сказав Пєсков.

10 серпня Путін заявив, що останні події в Криму, коли ФСБ Росії звинуватила українську розвідку в нібито підготовці терактів на півострові, є підставою для відмови від зустрічі у «нормандському форматі» в Китаї.

5 вересня президент Франції Олланд повідомив, що чотиристоронні переговори у «нормандському форматі» можуть відбутися у найближчі тижні.

Тоді ж Путін заявив, що йому «доведеться спілкуватися» з Порошенком у рамках «нормандського формату».

14 вересня міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро заявив, що глави МЗС України, Франції та Німеччині готують саміт у «нормандському форматі» на вищому рівні.