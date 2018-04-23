Віхи тижня: Президент видав рятівний указ, Тимошенко прикипіла до крісла, Кличко піде на вибори в статусі чемпіона

Агонія Верховної Ради шостого скликання завершилася указом про розпуск. Віктор незвично грає першим номером. Юлія Тимошенко упевнена, що дострокових виборів не буде. Юрій Луценко нагадує дівку на виданні. Віктор Янукович руїнами демократичної коаліції задоволений.

Президент виконав пов`язані з розпуском парламенту формальності енергійно і азартно. Великий збір на Банковій фракції НУ-НС пройшов без участі Давида Жванії, погіршення відносин з яким для глави держави стало необоротним. Сім десятків народних депутатів нагадували персонал фірми перед масштабною реорганізацією: одні чітко знали, що збережуть робочі місця, інші підшукували нового покровителя, треті розривалися між минулим і майбутнім. Зі здоровим цинізмом пройшла і президентська зустріч з керівництвом Верховної Ради. Пообіцявши погодитися на будь-яку коаліцію, за яку підпишуться 226 депутатів, Віктор Андрійович вже знав, що нічим не ризикує. Власне, і телевізійне звернення увечері 8 жовтня, і подальші кроки президента нагадують: у критичних ситуаціях він часто демонструє зібраність і легко здаватися не має наміру. Указ про розпуск Верховної Ради з символічним номером 911 ще не став порятунком для президентського рейтингу, але вже подарував надію на продовження боротьби.

За два тижні пройде з`їзд «Нашої України», на якому буде ухвалено рішення про формат участі партії в дострокових виборах. Судячи з усього, президентською довірою і рейтингом скористаються тільки нашоукраїнці і УНП, іншим доведеться оперативно переконувати главу держави у своїй лояльності. Як би скептично не оцінювали соціологи і політологи шанси президентського блоку, вільних місць у прохідній частині не буде – Ющенка поки не списали з рахунків, як мінімум, представники олігархічного клубу.

Юлія Тимошенко, яка програла перший раунд у боротьбі проти переобрання парламенту, не збирається капітулювати. Прем`єр під час телевізійної дуелі з Віктором Януковичем запевнила, що опозиція і влада залишаться на своїх місцях, і ніяких дострокових виборів не буде. Юлії Володимирівні настільки не хочеться розлучатися з прем`єрським кабінетом, що 7 грудня (дата проведення дострокових виборів) у неї перетворилося на «майже Новий рік». Безумовно, зворушлива турбота про «веселі свята» українців має й інше підґрунтя: глава уряду, як відомо, складає повноваження перед новообраним парламентом. Тимошенко не лише дала зрозуміти, що збирається пропрацювати на нинішньому місці по максимуму, але й проти фінансування проведення дострокових виборів. Схоже, з приїздом до прем`єрського кабінету його мешканець одержує не тільки розкладачку в кімнаті відпочинку, але й стійке неприйняття необхідності колись його залишити.

Соратники Юлії Володимирівни вирішили діяти не словом, а ділом. Після припинення суддею окружного адміністративного суду Володимиром Келебердою указу про розпуск Верховної Ради, фракція БЮТ заблокувала судові інстанції і Центральну виборчу комісію, зриваючи старт виборчої кампанії. Дії «сердечників» зовсім не виглядають наївними: кожна з них направлена на продовження прем`єрської кар`єри Тимошенко і депутатське благополуччя її соратників. Після обіцянки оселити в бютівських лавах три десятки членів НУ-НС, які виступали за збереження коаліції, боротьба за місце в прохідній частині списку блоку буде дуже напруженою, тому жодна добра справа не залишиться «безкарною».

Адже недаремно Юрій Луценко не тільки звинуватив Президента в розвалі коаліції, але й закликав демократичні сили об`єднуватися навколо БЮТ. Вождеві «Народної самооборони» дуже важливо домовитися про продовження власної політичної кар`єри і привести під крило Тимошенко якомога більше соратників. Щоправда, далеко не всі тимошенківці хотіли би бачити поряд з собою політика, який так оперативно міняє своїх патронів. Нелегко доведеться і Борисові Тарасюку: частина рухівців навідріз відмовляється перетворюватися на попутників БЮТ, вважаючи за краще залишатися на консервативних позиціях. Не виключено, що єдність старої націонал-демократичної партії стане жертвою боротьби за політичні перспективи окремих її членів.

Задоволений майбутніми парламентськими виборами Віктор Янукович, якому не терпиться поховати «помаранчевих» і повернутися у владу. Заради такого шансу регіонали навіть виступають ситуативними союзниками глави держави у справі проведення дострокового голосування. Сам Віктор Федорович не лише виступив з рідкісними для політика гуманістичними закликами, але й очолив партійний виборчий штаб. Можна очікувати, що і тягар формування партійного списку він знову візьме на себе, щоб одноосібно і з гідністю прийняти лаври переможця.

Не встиг мер столиці Леонід Черновецький заявити про готовність взяти участь у парламентських перегонах, як до України екстрадували Олександра Волконського (Шахова), причетного до афери компанії «Еліта-Центр». Його транспортували з аеропорту в СІЗО з такими заходами безпеки, що дивувалися навіть міліціонери-бувальці. Напевно, у разі повернення на Батьківщину Павла Лазаренка, екс-прем`єра в слідчий ізолятор супроводжуватиме танковий полк з ескадрильєю вертольотів. «Скальп» Волконського (Шахова), найімовірніше, є заставою прагнення Юрія Луценка знайти своє місце в БЮТ, і попередженням Леоніду Черновецькому про необхідність стримувати політичні амбіції.

Успішне повернення на боксерський ринг не лише принесло Віталієві Кличку чемпіонський пояс серед суперважковаговиків-професіоналів, але і зробило його найбільш бажаним політиком у більшості списків фаворитів виборчої кампанії. Втім, не виключено, що Віталій намагатиметься повести на вибори власний блок. Добро з кулаками апріорі має бути популярним.

Євген Магда