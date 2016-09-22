У Росії відкрили справи через "перешкоджання" виборам до Держдуми в Україні

Про це УНІАН повідомили в прес-службі російського відомства.

"Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Російської Федерації порушено дві кримінальні справи за фактами перешкоджання "українськими радикалами" проведенню виборів депутатів у Державну Думу Федеральних Зборів Російської Федерації - за ч. 2 ст. 360 КК РФ (напад на установи, які користуються міжнародної захистом) і за п. п. "а" ч. 2 ст. 141 та ст. 329 КК РФ (перешкоджання вільному здійсненню громадянином своїх виборчих прав, поєднане з застосуванням насильства, групою осіб за попередньою змовою і наругу над державним прапором Російської Федерації)", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожБайден закликав Порошенка прискорити реформи в енергетиці та системі судоустрою

За даними слідства, в ніч з 16 на 17 вересня 2016 року до посольства Росії в Києві прибула організована група осіб, які брали участь в акції проти проведення виборів депутатів до Держдуми на території України. Відзначається, що в їх числі були представники праворадикальних громадських організацій і об'єднань. "Нападники закидали територію дипломатичного представництва димовими шашками і виконали в основну будівлю посольства залпи з батареї салютів. В результаті майну РФ був заподіяний матеріальний збиток", - зазначили у відомстві.

Крім того, додали в СК РФ, в день виборів, 18 вересня, представники праворадикальних громадських організацій України знову прийшли до посольства РФ у Києві. "Радикали блокували вхід до установи, не даючи змоги російським громадянам, бажаючим проголосувати, пройти на територію посольства. Крім того, вони публічно спалили принесений з собою прапор Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

"Як вважає слідство, ці злочини були вчинені радикалами з метою ускладнення міжнародних відносин між Україною і Росією. В даний час проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєних злочинів", - заявили в російському відомстві.

Як повідомляв УНІАН, МЗС України висловив протест з приводу намірів РФ провести вибори в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим і Севастополі. Також в МЗС заявили, що у зв'язку з цим проведення виборів в приміщеннях дипломатичних і консульських представництв Росії неможливе.

У свою чергу в Кремлі заявили, що вибори в Держдуму в диппредставництві РФ на території України відбудуться, оскільки українська влада не може заборонити їх, проте, повинна забезпечити їх безпеку.

В ніч з 16 на 17 вересня група невідомих атакувала російське посольство в Києві, запустивши в будівлю петарди і салюти.

18 вересня Росія у своїх диппредставництвах в Києві, Львові, Одесі та Харкові відкрила чотири виборчих дільниці з виборів до Держдуми.

У той же день у Києві під будівлею посольства РФ в Україні, де проходило голосування, відбулися зіткнення між протестуючими і поліцією. Учасники акції намагалися перешкодити людям пройти у посольство для участі в голосуванні. Поліція затримала трьох громадян, але пізніше відпустила.

Крім того, в Одесі біля Генерального консульства РФ, де розміщувався виборчу дільницю з виборів до Держдуми РФ, поліція затримала чотирьох осіб, які напали на людей, що підійшли до дипломатичного представництва. Після цього їх відпустили, але незабаром поліція знову затримала двох активістів.