В Україні на виборах до Держдуми РФ проголосувало 369 росіян - ЗМІ

21:23, 18 вересня 2016
Політика
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Попередні дані: Київ - 155 чоловік, Львів - 38, Одеса - 120, Харків - 56.

Фото УНИАН

В Україні на виборах у Державну Думу РФ, згідно з попередніми даними посольства Росії в Києві, проголосувало 369 росіян, передає РИА Новости.

"За попередніми даними на виборах до Держдуми РФ в Україні проголосували 369 осіб. Попередні дані: Київ - 155 осіб. Львів - 38, Одеса - 120, Харків - 56", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, напередодні МЗС України висловив протест з приводу намірів РФ провести вибори в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим і Севастополі. Також в МЗС заявили, що у зв'язку з цим проведення виборів в приміщеннях дипломатичних і консульських представництв Росії неможливо.

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У свою чергу в Кремлі заявили, що вибори в Держдуму в диппредставництвах РФ на території України відбудуться, оскільки українська влада не може заборонити їх, проте, має забезпечити їх безпеку. РФ заявила про намір відкрити в своїх диппредставництвах в Києві, Львові, Одесі та Харкові чотири виборчі дільниці.

Сьогодні у Києві під будівлею посольства РФ в Україні, де проходило голосування, відбулися зіткнення між протестуючими і поліцією. Учасники акції намагалися перешкодити людям пройти у посольство для участі в голосуванні.

Крім того, в Одесі біля Генерального консульства РФ, де розташована виборча дільниця з виборів до Держдуми РФ, поліція затримала чотирьох осіб, що напали на підійшли до дипломатичного представництва людей. Після цього їх відпустили, проте незабаром поліція знову затримала двох активістів.

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