У Києві протестувальники спробували знести паркан посольства Росії, відбулися сутички з поліцією

Про це повідомляє телеканал "112 Україна".

Зокрема, серед протестувальників помічений колишній депутат Верховної Ради, а нині депутат Київської міської ради від "Свободи" Ігор Мірошниченко. Він з іншими учасниками акції намагався перешкодити людям пройти у посольство для участі в голосуванні.

Крім того, протестувальники намагалися знести паркан навколо посольства.

Правоохоронці оточили диппредставництво, не даючи учасникам акції проникнути на його територію.

Канал також повідомляє про одного затриманого протестувальника. Його затримання викликало бурю емоцій у інших, вони вступили в перепалку з поліцейськими, використовуючи нецензурну лайку.

Зазначається, що у посольстві РФ у Києві вже встигли проголосувати близько 20 осіб.

Станом на 11:50 ситуація біля посольства заспокоїлася, поліцейські вишикувалися навколо будівлі.

При цьому протестувальники продовжують блокувати вхід на ділянку.

Біля посольства зібралися близько 300 правоохоронців.

Згодом "112 Україна" також повідомив, що під посольством Росії побили чоловіка, який, ймовірно, прийшов проголосувати на вибори в Держдуму РФ.

За словами кореспондента каналу, росіянина, який прийшов до посольства, протестувальники побили ногами. Виникла сутичка між поліцейськими, протестувальниками та громадянами РФ, які прийшли проголосувати.