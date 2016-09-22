Марчук заявив, що представники бойовиків ще не підписали рішення про розведення сил на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це представник України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук сказав журналістам на брифінгу у Верховній Раді.

За його словами, очікується, що ватажки бойовиків сьогодні мають поставити підписи під Рамковим рішенням. "Якщо сьогодні підпишуть, то день іде на підготовку й обмін документами, а потім (режим тиші) на другий", - поінформував Марчук.

При цьому він розповів, що після обміну документами розпочинається відлік щодо необхідності дотримання семи днів тиші. За його словами, якщо Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтверджує, що сім днів тиші було дотримано, потім три дні відводиться на відведення сил та засобів. Наступним кроком, пояснив Марчук, буде розмінування територій в зазначених трьох пунктах. "Потім верифікація, перевірка ОБСЄ, підтвердження, і на 13 день має бути завершено", - сказав Марчук.

Також він наголосив, що загалом на процес відведення відводиться не більше 30 днів. "Не більше 30 днів, інакше потім втрачається сенс цієї роботи", - зауважив Марчук.

За його словами, 30 днів передбачаються для того, якщо в межах 13 днів відбулося якесь порушення, і процес відведення призупинився, то треба все розпочати спочатку. "Тому що, якщо (на відведення відводитиметься) більше 30 днів, то цю тему треба знімати, інакше це волокита просто буде, а не вирішення проблеми", - заявив Марчук.

Він також пояснив процедуру обміну документами сторонами та передачі цих документів представникам ОБСЄ. Зокрема, сторони повинні чітко визначити координати відведення сил і техніки. "Сторони визначаються і дають точні координати геодезичної сітки, де вони зараз знаходяться і куди вони відводять", - пояснив Марчук.

Він додав, що у різних місцях сили і засоби можуть відводитися на різну відстань: в одних місцях на 1,5 км, а в інших - на 2 км.

Водночас, за його словами, відповідні документи вже готові, і як тільки ватажками бойовиків буде підписано Рамкове рішення, ці документи буде передано в ОБСЄ.

Щодо семиденного «режиму тиші», Марчук зауважив, що обстрілів взагалі не повинно бути, в тому числі зі стрілецької зброї.

Він також додав, що спостерігачі СММ ОБСЄ повинні мати безперешкодний доступ у будь-яку годину доби до будь-якого об'єкту чи території, щоб моніторити дотримання режиму припинення вогню.

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Як повідомляв УНІАН, Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на Донбасі передбачає, що умовою для початку розведення сил у Станиці Луганській, Золотому і Петровському є дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб.

У тексті угоди зазначається, що розведення сил і засобів здійснюється шляхом їх відведення із займаних позицій в обидва боки з метою створення ділянок розведення, як правило, не менш як 2 км в ширину і 2 км у глибину.

Положення Рамкового рішення поширюються на додатково узгоджені ділянки розведення, які можуть бути визначені під час подальших консультацій.

"Процес розведення сил і засобів, включаючи підготовчі заходи, для кожної з ділянок розведення не має перевищувати 30 діб. При цьому саме розведення сил і засобів на кожній з таких двох ділянок здійснюється за моніторингу СММ ОБСЄ синхронно, дзеркально і має завершитися протягом не більше як трьох діб", - йдеться в документі.