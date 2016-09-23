В Угоді про асоціацію Україна-ЄС може з'явитись "особлива позиція" для Нідерландів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, прикро було чути позицію прем'єр-міністра Нідерландів, яку було озвучено вчора з приводу того, що уряд Нідерландів не готовий відповідати за своє попереднє рішення, коли були закінчені процедури щодо Угоди про асоціацію.

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Климпуш-Цинцадзе зазначила, що прикро, що зараз береться до уваги дорадчий референдум, тобто, “по суті, береться до уваги думка 20% населення Нідерландів, котрі зараз впливають на те, що Україна може стати заручником такого голосування нідерландськими громадянами”.

За її словами, уряд продовжує працювати з усіма країнами-членами ЄС стосовно того, що “ми вважаємо неприйнятною таку позицію Нідерландів і вважаємо, що нам необхідно отримати ратифікацію від Нідерландів, можливо, із зазначенням особливої позиції стосовно того, що двосторонні норми, які стосуються тільки виключно окремих країн-членів, то вони, можливо, не будуть застосовуватися в Нідерландах”.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Однак 6 квітня 2016 року у Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Явка становила 32,28%, проти проголосували 61% учасників референдуму, за – понад 38%.

Нині Єврокомісія та Україна очікують від уряду Нідерландів пропозицій стосовно подальших дій після референдуму щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Водночас 22 вересня прем’єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна може не ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС в частині запровадження поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі.

«Я гадаю, що у кінцевому підсумку ми не ратифікуємо, - сказав Рютте, - і це незважаючи на витрачені місяці дипломатичних зусиль з метою вийти на рішення».

При цьому глава уряду Нідерландів висловив певний оптимізм, що Угода про асоціацію в частині зони вільної торгівлі може залишатися чинною і без Нідерландів, поширюючись на інші 27 країн-членів Європейського Союзу та Україну.