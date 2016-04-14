Нідерланди хочуть внести зміни до асоціації Україна-ЄС

Однак прем'єр попросив почекати з цим рішенням і провести разом з главою МЗС Бертом Кундерсом переговори з ЄС щодо внесення змін до асоціації, передає РБК з посиланням на телеканал NOS.

За його словами, у Брюсселі мають врахувати позицію жителів Нідерландів. В іншому випадку країна не буде ратифікувати документ.

Рютте пообіцяв депутатам, що рішення щодо цього буде прийнято до червня, а остаточна відповідь може бути відкладена у зв'язку з референдумом у Великобританії, жителі якої мають висловитися щодо членства країни в Євросоюзі.

Прем'єр вказав депутатам, що негайне відкликання підпису може призвести до того, що Нідерланди будуть виключені з переговорного процесу щодо українського питання.

Активними прихильниками відкликання підпису під угодою про Асоціацію виступили Соціалістична партія і націоналістична Партія Свободи, що прийшли на дебати з гаслом "Ні означає ні".

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За відкликання підпису виступила в тому числі й опозиційна Християнсько-демократична партія, яка раніше виступала за співпрацю з Україною. Представник партії "Демократи 66" у ході дебатів зазначив, що необхідно поважати думку виборців, незважаючи на те, з яких причин вони сказали на референдумі "Ні".

Представники проурядових партій у своїх виступах вказували на складність ситуації, враховуючи, що йдеться про міжнародну угоду. При цьому депутат від правлячої Народної партії за свободу і демократію Хан тен Брук вказав, що треба визнати той факт, що 70% жителів Нідерландів у принципі проігнорували референдум.

Нагадаємо, 12 квітня Виборча рада Нідерландів оприлюднила офіційні результати консультативного референдуму щодо Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Явка склала 32,28%, проти проголосував 61%, за – 38,21%. Референдум відбувся 6 квітня.

7 квітня уряд Нідерландів заявив, що планує разом з партнерами з ЄС та України шукати компроміс за результатами референдуму, прийнятний для всіх сторін.