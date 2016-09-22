Нідерланди навряд чи ратифікують угоду про асоціацію Україна-ЄС - прем'єр Рютте

Про це заявив голландський прем'єр-міністр Марк Рютте, повідомляє Financial Times.

Незважаючи на місяці дипломатичних зусиль, спрямованих на пошук рішення, в четвер, 22 сентября, Рютте сказав голландським депутатам: "Я думаю, що, в кінцевому підсумку, ми не ратифікуємо Угоду (про асоціацію Україна-ЄС - УНІАН)".

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Таку заяву Рютте зробив, незважаючи на те, що референдум мав рекомендаційний характер і юридично ні до чого уряд не зобов'язував.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Однак 6 квітня 2016 року у Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Явка становила 32,28%, проти проголосував 61% учасник референдуму, за – понад 38%.

Нині Єврокомісія та Україна очікують від уряду Нідерландів пропозицій щодо подальших дій після референдуму щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС.