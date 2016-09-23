Водій Вілкула звернувся до правоохоронців через пошкодження Парасюком автомобіля

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник генерального прокурора України Дмитро Сторожук сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«В даному випадку, наскільки мені відомо, до правоохоронних органів звернувся водій. І відповідно до Кримінального процесуального кодексу, ця заява буде опрацьована і прийнято відповідне процесуальне рішення», - сказав Сторожук.

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Як повідомлялося, 22 вересня близько 22.00 в приміщенні телеканалу на вулиці Дегтярівській у Києві сталася бійка між депутатами Парасюком та Вілкулом. Пізніше Парасюк пошкодив автомобіль, яким користується Вілкул.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) ККУ через бійку депутатів.