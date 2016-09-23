Поліція взялася розслідувати бійку Парасюка з Вілкулом

Зазначається, подія сталася вчора ввечері у Шевченківському районі Києва в приміщенні телеканалу на вулиці Дегтярівській.

Повідомлення про бійку до чергової частини Головного управління поліції в Києві надійшло о 22:10.

За викликом виїхало керівництво Шевченківського управління поліції та слідчо-оперативна група.

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На місці події правоохоронці попередньо встановили, що конфлікт у приміщенні телеканалу виник між двома народними депутатами. Згодом один із них пошкодив автомобіль, яким користується інший нардеп.

На цей час з офіційними заявами до поліції Києва учасники конфлікту не зверталися.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство)

Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.

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