Аваков про вбивство патрульних у Дніпрі: злочинність кинула виклик керівництву країни і силовому блоку

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час нагородження водія маршрутки Валерія Тимоніна, який намагався зупинити вбивцю поліцейських у Дніпрі.

«Сьогодні непростий день, він був непростий вчора, він непростий сьогодні. Момент для всієї поліції України трагічний, для молодої патрульної поліції це дуже серйозне випробування, і я хочу сказати, що все керівництво країни і силового блоку розуміє всю глибину того виклику, який нам кинула злочинність», - заявив він.

За словами Авакова, «ми повинні відповісти на цей виклик чіткою і ясною позицією – боротьба із злочинністю це один з пріоритетів у нас сьогодні». «На жаль, ми сьогодні живемо в такий час – непростий, складний в усіх сенсах», - додав Аваков.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 вересня зловмисник застрелив патрульного поліцейського, який зупинив його автомобіль за порушення правил дорожнього руху, і поранив його напарницю. Згодом поранена патрульна померла під час операції.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що підозрюваний у вбивстві - екс-боєць роти спецпризначення МВС "Торнадо" Олександр Пугачов, який перебуває в розшуку з 2015 року за кількома статтями — ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 2 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом).

Підозрюваний у вбивстві двох патрульних у Дніпрі був затриманий у лікарні, куди він звернувся з пораненням, надавши фальшивий паспорт.

У Дніпрі понеділок, 26 вересня, за рішенням міськради, оголошено днем жалоби за загиблими поліцейськими.