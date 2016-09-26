Трагедія у Дніпрі: підозрюваний у вбивстві двох патрульних не визнає свою провину

Про це заявив перший заступник глави Нацполіції Вадим Троян, передає прес-служба Нацполіції.

"Свою провину він не визнає і зазначає, що Пугачов – не його прізвище", –зауважив начальник кримінальної поліції.

Він повідомив також, що зброю ще не знайдено, вилучили поки лише гільзи.

Читайте такожВбивство поліцейських у Дніпрі: головний лікар розповів про стан стрілкаЯк повідомляв УНІАН, вранці 25 вересня зловмисник застрелив патрульного поліцейського, який зупинив його авто за порушення правил дорожнього руху, та поранив його напарницю. Згодом поранена патрульна померла під час операції.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що підозрюваний у вбивстві - екс-боєць роти спецпризначення МВС "Торнадо" Олександр Пугачов, який перебуває у розшуку з 2015 року за кількома статтями - ч.3 ст.146 - "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини", ч.1 ст.255"Створення злочинної організації", ч.2 ст.153 "Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом".

Поліція у Дніпрі оголосила операцію «Перехоплення» із затримання підозрюваного, якого затримали у лікарні, про що повідомив глава МВС Арсен Аваков. За фактом подій у Дніпрі відкрито три кримінальних провадження.

У Дніпрі понеділок, 26 вересня, за рішенням міськради, оголошено днем жалоби за загиблими поліцейськими.