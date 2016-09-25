Поліція повідомила про стан вбивці двох патрульних у Дніпрі

Про це перший заступник глави Нацполіції – начальник кримінальної поліції повідомив сьогодні, 25 вересня.

За його словами, лікарі вилучили у нього кулю із живота. Нещодавно його вивезли з операційної.

Читайте такожВбивця патрульних Пугачов намагався за підробленим паспортом прооперуватися в лікарні

«Свою провину він не визнає і зазначає, що Пугачов – не його прізвище», – зауважив начальник кримінальної поліції.

Він повідомив також, що зброю ще не знайдено, вилучили поки лише гільзи.

Як згодом повідомив на своїй сторінці голова МВС Арсен Аваков, за первинною експертизою зброї і витягнутої зі злочинця кулі - стріляв поліцейський Артем, який загинув першим.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали злочинця, який убив патрульних в Дніпрі.

Трагедія сталася в неділю вранці, коли екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Citroen за порушення правил дорожнього руху. Водій авто почав чинити опір працівникам поліції, а потім зробив кілька пострілів і зник з місця події. Працівник патрульної поліції загинув, його напарниця отримала поранення і померла у лікарні на операційному столі.

Пізніше в поліції повідомили, що у вбивстві патрульного підозрюють 33-річного уродженця Російської Федерації Олександра Пугачова, який проживав у Торезі Донецької області. З 2015 року перебував у розшуку за приховування від органів прокуратури.

В результаті оголошеної в місті операції «Перехват» поліція затримала вбивцю. Він зараз перебуває в одній з лікарень Дніпра, куди звернувся за допомогою внаслідок поранення під вигаданим прізвищем. Поліція взяла його під охорону і найближчим часом йому буде оголошено підозру.

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття сім'ям загиблих в Дніпрі патрульних.

«Злочинність кидає виклик усім нам. Тому маємо цінувати і шанувати подвиг правоохоронців, які, ризикуючи життям, захищають Україну», - зазначив глава держави.

Понеділок, 26 вересня, у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими поліцейськими.