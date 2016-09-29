"Степашка-сепаратист": Нацрада заборонила ще три російських канали

Національна Рада телебачення та радіомовлення 29 вересня вилучила з переліку дозволених для ретрансляції в Україні Телеканали "Соmedy TV", "Наш футбол" і "Карусель". Про це повідомила прес-служба регулятора.

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На телеканалі "Наш футбол" зафіксували розміщення комерційної реклами, що є порушенням вимог частини дев’ятої статті 13 Закону України "Про рекламу", оскільки трансляція реклами у передачах іноземних телерадіоорганізацій, які не підпадають під юрисдикцію держав - членів Європейського Союзу або держав, які ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, заборонена.

Таке саме порушення було зафіксоване і в ефірі дитячого телеканалу "Карусель".

Крім того, у рубриці "Погода" програми "С добрым утром, малыши!" (виходить щодня о 07:00) зафіксували розміщення віртуальної карти регіонів Російської Федерації, яка охоплює територію анексованої Автономної Республіки Крим.

"Це суперечить статті 28 Закону України "Про інформацію", оскільки інформація не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини", - відзначили у Нацраді.

Причиною для вилучення телеканалу "Соmedy TV" ("Комеди ТВ") стало те, що він не мовить. З’ясувалося, що канал припинив мовлення ще 01.09.2014.

Зважаючи на виявлені порушення українського законодавства, Національна рада вилучила канали із переліку дозволених для ретрансляції.

Нагадаємо, 31 серпня Нацрада заборонила трансляцію російських телеканалів "Радость моя", "Мир сериала", "Телерадиосеть Благих Новостей" та "Интересное ТВ".