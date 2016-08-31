Нацрада з телерадіомовлення заборонила ретрансляцію ще 4 російських телеканалів

Про це повідомляється на сайті Нацради.

«Рішенням Національної ради від 31 серпня російські телеканали «Радость моя», «Мир сериала», «Телерадиосеть Благих Новостей» та «Интересное ТВ» вилучено із Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожАваков закликав СБУ вислати з України ідеолога інформполітики "Інтера"

Підкреслюється, що підставами для цього стали зафіксовані моніторингами регуляторного органу порушення вітчизняного законодавства.

Зокрема, за даними Нацради, в ефірі телеканалу «Радость моя» 1 серпня транслювалась передача «Ради чего стоить жить» про династію військових, що створює для глядачів позитивний образ російського офіцера. Цей факт має ознаки порушення абзацу дев’ятого частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

На телеканалі «Мир сериала» було зафіксовано розміщення комерційної реклами, що має ознаку порушення закону України «Про рекламу». Також 11-12 серпня транслювалися передачі (телевікторини) «Телевизор» (у програмі передач телеканалу «Мир сериала» зазначено як телевікторина «Счастливый час»), зміст якої суперечить закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки чинним законодавством трансляцію програм та передач з інтерактивними конкурсами (іграми, вікторинами) заборонено.

Крім того, моніторинг телеканалу «Телерадиосеть Благих Новостей» («ТБН», «TBN») з 1 по 5 серпня 2016 року виявив розміщення комерційної реклами, що є порушенням рекламного законодавства. Також впродовж доби 3 серпня рекламувались телеканали «Улыбка ребенка» та «Вера 24» і реклама не була ідентифікована належним чином, йдеться в повідомленні.

Ретрансляцію телеканалу «Интересное ТВ» заборонено у зв’язку з тим, що цей телеканал було переформатовано на «Мужское кино», проте Національна рада не отримувала щодо цього жодної офіційної інформації.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого 2015 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України, яким встановлюються загальні критерії для визначення аудіовізуальної продукції, яка шкодить національній безпеці України, забороняється публічне використання такої продукції і визначаються санкції до суб'єктів господарювання, які ігноруватимуть таку заборону.

За цей час Нацрада з телерадіомовлення заборонила трансляцію на території України понад 50 російських телеканалів.