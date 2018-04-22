Тимошенко скасувала вибори й таки ввірувала в кризу

У неділю о 19.00 провідні телеканали мали транслювати телезвернення прем’єр-міністра , але, скажімо, Інтер, у в зазначений час транслював чи то «Прекрасну няню» чи якихось інших блондинок із кін про кохання. Поклацавши пультом, я таки знайшла одне з найулюбленіших облич українського виборця на Першому національному. Юлія була у кремовій сорочині, як завжди «строга, прекрасна та чиста»… Я пропустила цілих дві хвилини виступу, але з контексту зрозуміла, що вона характеризувала останній тиждень як «війну всіх проти всіх». Потім вона повідомила: дякувати нашій команді, виборів 7 грудня не буде. «Можливо, у цій ситуації наші депутати поводилися занадто рішуче в судах і Центральній виборчій комісії. Я вибачаюся за це перед вами», – заявила Юлія Володимирівна.

Потім пані Тимошенко зізналася в тому, що полум’яно заперечувала ще в п’ятницю: «Світова криза стукає до нас у двері. І якщо вона вибухне, вона змиє всі доходи людей та похитне країну і змиє всіх кандидатів у Президенти і будь-які коаліції разом узяті».

Прем’єр-міністр закликала Президента та всі політичні фракції «терміново відновити роботу парламенту задля необхідного прийняття законів». Тобто якщо цю кризу можна використати як привід для ігнорування президентського указу, то її слід визнати й негайно почати боротися...

Юлія Володимирівна була налаштована рішуче: запропонувала в понеділок о дванадцятій годині зібратися всім депутатам у парламенті й створити «коаліцію захисту від світової фінансової кризи». Туди за задумом прем’єра, мають увійти «всі без виключення фракції парламенту, незалежно від таборів, ідеологій та переконань».

Прозвучала ще одна оригінальна пропозиція ЮВТ – на базі коаліції переформувати Кабінет міністрів і створити «уряд захисту України від світової фінансової кризи», надавши йому можливість негайно реагувати на світові та внутрішні виклики. «Кожна фракція повинна надати своїх найкращих фахівців для роботи в уряді, у тому числі й на президентських посадах…»

Ну чому, чому Юлія Володимирівна не перелічила, кого б вона хотіла бачити поряд з собою у Кабінеті міністрів? Я хочу побачити, як Пинзеник долає кризу поряд із Азаровим, особливо в частині координації роботи з НБУ та розробки бюджету, як Юлія Володимирівна спільно з Віктором Федоровичем здійснюють мозкову атаку, намагаючись порятувати вітчизняну економіку. До речі, цікаво куди вона прилаштує Петра Симоненка? І ще, для чого їй в уряд потрібні представники фракцій, котрі хочуть бачити себе «на президентській посаді»? Чи справді вірить Юлія Володимирівна вірить у таку співпрацю? Чи це лише політтехнологічний трюк?

Чи вірять їй політики – побачимо вже сьогодні, адже вона закликала зібратися розпущений парламент («прошу вас, скасуйте відпустки, лікарняні, врятуймо Україну, а там робіть вибори»). А якщо – ні, то – ні, попередила Юлія Володимирівна: «Якщо наші ініціативи будуть відкинути і політики будуть продовжувати займатися критиканством та політиканством на тлі фінансової кризи, то наша команда буде самостійно протистояти кризі і захищати людей». Ось так... Усіх запросила, але попередила, що уряд уже має чіткий план дій і виконує його щоденно.

Будь-яку ініціативу та вчинок Тимошенко вміє обставити вишукано. Це Янукович торік «чіплявся за посаду», це Мороза пропонували внести з зали «разом з кріслом». А Юлія Володимирівна – вона не така, вона зовсім інша: “вибачте за рішучі дії нашої політсили”, “наша політсила в односторонньому порядку виходить з протистояння”. Цікаво, як саме виходить? Може, БЮТ припинить блокувати роботу ЦВК та судів?

Вона вища за цю суєту… Суд, ЦВК, яке це все земне… Вона знає, як «прогнати кризу, яка стоїть перед нашими дверима…»

Я не відмовила собі в задоволенні подивитися, як реагуватимуть на телезвернення “провідні телеканали”… Один канал, який має донецьку історичну батьківщину, не дуже повірив, що виборів не буде. Він зробив детальний розбір рекламних роликів минулої виборчої кампанії, де перебрав усі виборчі обіцянки БЮТ. Януковичу теж дісталося, але йому лише легенький стусан порівняно з критикою на адресу лідерки БЮТ.

“Плюси” (“1+!”) – просто молодці. Виповзли з ситуації: ні вашим, ні нашим (ні Президентові, ні прем’єру). Вони виступ Юлії Володимирівни зацитували коротко – і в тій частині, де вона запрошує в уряд кандидатів у Президенти. А далі детально розповідали про скандали в судах, про ситуацію у металургії, і про те, як Рузвельт виводив Штати з депресії.

А ось Інтер мені вже починає нагадувати щось російське… Не в тому, як вони хвалять Президента, а як мочать прем’єра… Ну не повинен містити недільний аналіз політичної ситуації відвертих оцінок прем’єр-міністра. Не треба нам розповідати, що Юлія хоче затягнути вибори чи зірвати. Це всі знають. І ногу бютівця незрозумілої орієнтації, на якій не було жодних синців теж усі бачили, для чого це транслювати щоразу? Розлогим інтерв’ю з Януковичем завершувався блок політичних новин на Інтері. Віктор Федорович потроху вилюднюється. Він «доходить мені до глибини душі» (це Янукович колись Юлі так сказав, коли вона звинуватила його, що він не підтримує шахтарів). У його промовах не було жодних особистісних звинувачень, жодних образ – такий дуже правильний образ, стримане чоловіче розчарування: «Юлія Володимирівна хотіла помогти країні. Я вірю, що хотіла. Вона не змогла… Казати, що кризи – нечесно». Він, сидячі на тлі великої ікони Богородиці Семистрільної, якій моляться про пом’якшення злих сердець, здавався сильним і добрим… Єдине, чим він псував враження, – це своєю антипомаранчевою риторикою. Дратують ці його рефрени про “помаранчевий віз”, “помаранчевий туман”, “помаранчеву політику, яка призвела до руїни”. Утім, можна його зрозуміти, зважаючи на його родову “помаранчеву” травму.

Про саме інтерв’ю...

Відповів на всі питання. Було помітно, що знав їх добре заздалегідь – готувався. «Коаліція БЮТ та “Регіонів” – неприродна. Офіційних переговорів з БЮТ не велося. Це була політична гра, але не наша гра. Це всі знають. Чим більше працюватиме ця влада і цей уряд, тим гірше буде країні…Ми – погані опозиціонери, признаюся. Бо ми цього не вчилися. Хто на що вчився… Якщо подивитися на Юлію Володимирівну, вона – чудовий опозиціонер, але її команда не здатна помогти країні». Він не заперечив, що хоче стати прем’єром, більш того – розраховує, “що так станеться”, і буде “переконувати людей прийти на вибори”.

Виглядає так, що попри заперечення чинного прем’єра щодо дострокових виборів, опозиційний прем’єр до них ретельно готується. І працювати кандидатом у Президенти в чинному уряді не збирається.

Марина Лаптєва