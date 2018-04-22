Віхи тижня: прозріння Тимошенко, зруйноване правосуддя і третє пришестя Януковича
Боротьба за відміну дострокових парламентських виборів підірвала основи правосуддя... За сутичкою Ющенка і Тимошенко з неприхованим інтересом спостерігає Янукович...
Прем`єр придумала нові хитрощі в боротьбі за збереження влади. Боротьба за відміну дострокових парламентських виборів підірвала основи правосуддя. Віктор Ющенко упевнений в необхідності переобрання Верховної Ради, а Віктор Янукович спить і бачить свій новий прем`єрський термін.
|Юлія Тимошенко
Юлія Володимирівна спробувала заручитися підтримкою Європейської народної партії і навіть привезла з Брюсселя заяву ЄНП, яка звучить так, ніби була завчасно написана в Києві. Заклинання «Дострокових виборів не буде» справило враження тільки на малу частину неабияк стомленої українськими чварами старосвітської політичної еліти. Євро-політикам сьогодні куди важливіше впоратися з фінансовою кризою у своїх країнах, ніж грати роль арбітрів у протистоянні президента і прем`єра країни, яка не є членом Європейського Союзу.
Недільного вечора Тимошенко пішла ва-банк. Вона практично повторила формат президентського звернення, з`явившись на всіх загальнонаціональних телеканалах. Прем`єр-міністр уміло змалювала картинуприйдешнього фінансового апокаліпсису і закликала політичну еліту об`єднатися і створити коаліцію протидії світовій кризі. Юлія Володимирівна готова навіть піти на переформатування Кабінету міністрів, сформувавши команду професіоналів для боротьби з майбутніми неприємностями. Незрозуміло інше: паралельно глава уряду повідомила, що Кабінет міністрів успішно протидіє поширенню кризи на Україну. Чи варто змінювати цю команду переможців? Скоріше, йдеться про прагнення Тимошенко за будь-яку ціну зберегти прем`єрський портфель і розділити відповідальність з учорашніми опонентами. Ради такої нагоди варто і дострокові вибори посунути, і декількома міністрами пожертвувати. Леді Ю трохи переграла: у традиціях голлівудських режисерів вона грамотно нагнітала жах, а потім, наче кролика з циліндра, дістала рецепт загального благополуччя - відмова від дострокових парламентських виборів.
Певно, позиція президента Ющенка, який наполягає на проведенні дострокових парламентських виборів всупереч «трюкам прем`єра і БЮТ», залишиться незмінною. І сам Віктор Андрійович, і його команда розуміють: відступ навіть під найслушнішим приводом для глави держави обернеться поразкою і завершенням політичної кар`єри. І хоча формований пропрезидентський блок не збирається приймати під свої прапори «Єдиний Центр», натхненник цього політичного проекту Віктор Балога не настільки необачний, щоб різко змінити вектор власної активності.
|Віктор Янукович
Втім, і опозиції і владі доведеться найближчим часом вирішувати найгострішу проблему - відновлення правосуддя в країні. Протидія проведенню дострокових парламентських виборів і президентська оптимізація судової системи в найбільш невідповідний для цього момент зруйнували незалежну судову владу. Сьогодні лише дуже наївна людина може розраховувати на неупередженість суду. Якщо процес руйнування третьої влади піде так само стрімко, суд Лінча перетвориться на звичний спосіб вирішення українцями конфліктів.
|Петро Симоненко
Симоненка окриляє і той факт, що в незалежній Україні більшовицька політична спадщина користується стабільною популярність. Важко пояснити і непросто зрозуміти, чому політики, які присягаються в прихильності демократичним цінностям, вже вкотре діють за принципом «чим гірше - тим краще». Складно назвати такою, що відповідає демократичним традиціям, практику віртуальної підтримки в режимі реального міністром внутрішніх справ дій депутатів від БЮТ, які блокують роботу суду. Складається враження, що наші політики сприймають державне управління як настільну гру, де все можна почати спочатку.
Євген Магда