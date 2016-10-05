Полторак розповів, яке озброєння Україна може отримати від США
Наприкінці вересня 2016 року Конгрес США ухвалив закон, який передбачає надання Україні зброї.
Міністр оборони Степан Полторак розповів, яку саме зброю від Штатів може отримати наша держава, передає 24 канал.
За його словами, Україна попросить лише ту зброю, якої найбільше потребує – це засоби протиповітряної оборони й протитанкові засоби.
Однак коли саме Україна може отримати летальне озброєння, Степан Полторак так і не відповів, вказавши на те, що це знають лише в США, чий президент має прийняти відповідне рішення.
Читайте такожУкраїна невдовзі отримає частину військової допомоги від США, питання про летальну зброю ще не закрито - ЧалийНагадаємо, 22 вересня Палата представників США схвалила закон про підтримку України летальною зброєю. Так, до переліку передбачених законом координованих із союзниками і партнерами США засобів підтримки України включені летальні оборонні системи озброєнь. Окремі його положення спрямовані на посилення протидії російській інформаційній пропаганді та сприяння залученню іноземних інвестицій в економіку України.