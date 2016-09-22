Міністр оборони США пояснив, від чого залежить надання Україні летального озброєння
Пентагон розглядає питання про надання Україні оборонного та летального озброєння.
Про це повідомив глава Міністерства оборони США Ештон Картер, виступаючи на слуханнях комітету Сенату Конгресу США у справах Збройних сил, передає ТАСС.
"Це питання все ще залишається предметом обговорень протягом довгого часу", - зазначив міністр, відповідаючи на питання сенаторів про те, чи збирається Міністерство оборони надавати Києву оборонне й летальне озброєння.
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Картер також заявив, що надання цієї допомоги залежить від виконання Росією Мінських домовленостей і розповів, що нещодавно зустрічався з міністром оборони України Степаном Полтораком й обговорив надання Києву військової допомоги.
Раніше 22 вересня Палата представників США схвалила закон про підтримку України летальною зброєю. Так, до переліку передбачених законом координованих із союзниками і партнерами США засобів підтримки України включені летальні оборонні системи озброєнь. Окремі його положення спрямовані на посилення протидії російській інформаційній пропаганді та сприяння залученню іноземних інвестицій в економіку України.