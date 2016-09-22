Міністр оборони США пояснив, від чого залежить надання Україні летального озброєння

Про це повідомив глава Міністерства оборони США Ештон Картер, виступаючи на слуханнях комітету Сенату Конгресу США у справах Збройних сил, передає ТАСС.

"Це питання все ще залишається предметом обговорень протягом довгого часу", - зазначив міністр, відповідаючи на питання сенаторів про те, чи збирається Міністерство оборони надавати Києву оборонне й летальне озброєння.

Читайте такожНадання Україні Javelin спричинить збільшення військової присутності РФ на Донбасі – генерал США

Картер також заявив, що надання цієї допомоги залежить від виконання Росією Мінських домовленостей і розповів, що нещодавно зустрічався з міністром оборони України Степаном Полтораком й обговорив надання Києву військової допомоги.

Раніше 22 вересня Палата представників США схвалила закон про підтримку України летальною зброєю. Так, до переліку передбачених законом координованих із союзниками і партнерами США засобів підтримки України включені летальні оборонні системи озброєнь. Окремі його положення спрямовані на посилення протидії російській інформаційній пропаганді та сприяння залученню іноземних інвестицій в економіку України.