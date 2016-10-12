Порошенко поговорив телефоном з Байденом
19:12, 12 жовтня 2016Політика
815 0
Президент України Петро Порошенко та віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден під час телефонної розмови погодилися, що санкції проти Росії мають бути продовжені.
Порошенко та Байден обговорили також хід реформ в Україні / Фото УНІАН
Про це повідомили у прес-службі глави держави.
Читайте такожСША спробують пом'якшити позицію України по Донбасу - ЗМІ
«Співрозмовники обговорили елементи «дорожньої карти» з імплементації Мінських домовленостей для деокупації Донбасу. Петро Порошенко і Джозеф Байден погодилися, що санкції проти Росії мають бути продовжені», - йдеться у повідомленні.
Під час розмови також було обговорено хід реформ в Україні.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент РФ Володимир Путін визнав, що «горезвісні санкції» впливають на Росію, головною їх загрозою є обмеження передачі технологій.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter