Порошенко поговорив телефоном з Байденом

Про це повідомили у прес-службі глави держави.

Читайте такожСША спробують пом'якшити позицію України по Донбасу - ЗМІ

«Співрозмовники обговорили елементи «дорожньої карти» з імплементації Мінських домовленостей для деокупації Донбасу. Петро Порошенко і Джозеф Байден погодилися, що санкції проти Росії мають бути продовжені», - йдеться у повідомленні.

Під час розмови також було обговорено хід реформ в Україні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент РФ Володимир Путін визнав, що «горезвісні санкції» впливають на Росію, головною їх загрозою є обмеження передачі технологій.