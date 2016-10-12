Путін знову завів мантру про США і "держпереворот" в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на форумі «Росія кличе».

За словами президента РФ, Кремль хоче налагодити дружні стосунки із США.

«Ми теж стурбовані погіршенням російсько-американських відносин. Це не наш вибір, ми ніколи не прагнули, навпаки, ми хочемо мати дружні відносини з такою величезною, великою країною, з провідною економікою світу», - заявив Путін.

При цьому, очільник Кремля також підкреслив, що саме силами Америки в Україні відбулася «неконституційна» зміна влади.

Читайте такожПутін заявив, що Росія була змушена "захищати російськомовне населення" на Донбасі та в Криму«Ви зараз згадали про кризу в Україні, але це ж не ми привели до державного перевороту в Україні. Хіба ми це зробили? Ні. Особливо наші американські партнери не приховують, що значною мірою вони стояли за цим, фінансували радикальну опозицію, довели до неконституційного способу зміни влади», - упевнений він.

Путін заявив, що екс-президент Віктор Янукович "всі вимоги підписав і був готовий провести дострокові вибори, і виникає питання: навіщо робити державний переворот".

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Росія веде гібридну війну з метою "фрагментації Європи".

"Моя теза дуже проста: звичайно, Росія веде дуже послідовну гібридну війну для того, щоб фрагментувати Європу. Не просто якимось чином зробити більш слабкою, не просто її послабити, а саме фрагментувати, оскільки саме з цієї Європою простіше працювати", -заявив він.